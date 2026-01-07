ИЗПРАТИ НОВИНА
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47
©
Villa Rossa Luxury & SPA Residence е най-новият луксозен петзвезден хотел в България. Намира се в село Нареченски бани, който курорт западна през последните 20 години. "Това е първият модерен и висок клас хотел в славния комплекс от миналото“, заяви пред списание Travel&Lifestyle Ивайло Рашев, управител на хотела. Работи по схемата adults only – над 14 години. Цените започват от 196 евро на стая за двама на вечер. 

Разполага с минерална вода с вътрешни и външни басейни, 23 стаи в централната сграда, 4 самостоятелни вили и още една голяма с 4 отделни стаи. В нея има още ресторант, бар, СПА център, фитнес, винарна и частни лаунджове. Инвеститор в хотела е Росен Илиев, който е предприемач, с бизнеси още в транспорта, енергетиката и е собственик на винарска изба “Вила Дарос" в Кресна.

Сградата е на бивша правителствена резиденция от времето на комунизма, която беше продадена от Министерството на отбраната през 2020 г., когато военен министър беше Красимир Каракачанов. В нея са отсядали Тодор Живков и останалите членове на Политбюро. Най-чести посетители са били Живков и Пенчо Кубадински, тъй като ходели през деня в близката ловна резиденция "Кормисош". Личната стая на комунистическия диктатор се е ползвала само от него. В резиденцията се е възстановявала и Людмила Живкова след катастрофа.  

От началото на демокрацията резиденцията е била необитаема, като от нея е разграбено всичко до основи и голи стени. “Единствено е запазен дъбовият паркет, който ние рециклирахме и положихме отново", коментира Ивайло Рашев. Сградата е заобиколена от гъста гора, а отпред се открива гледка към цялото дефиле, образувано от река Чая. Теренът е общо 25 декара.

“Идеята за името Вила Роса е препратка към червеното минало на резиденцията – от времето на комунизма", каза Ивайло Рашев. По този повод по цялата фасада слагат червени цветя – мушката. Бункерите и бомбоубежищата са превърнати във винарна и в зали – частни лаунджове, където могат да се събират приятелски компании.

Хотелът е предназначен за истинска почивка на духа и тялото, обясни Ивайло Рашев. До него не се допускат автомобили. От паркинга до сградата се използват за превоз електрически безшумни бусчета. “Предлагаме пълно спокойствие и сливане с природата. Искаме нашите гости да чуват птиците и шума на реката", подчерта той.

Комплексът предлага различни типове настаняване – уютни стаи, просторни суити и самостоятелни вили, подходящи както за романтична почивка, така и за семейства или малки групи. Интериорът е изчистен и съвременен, с внимание към детайла и удобството на гостите. От повечето помещения се разкриват красиви гледки към заобикалящата природа, което допринася за спокойната атмосфера на мястото.

Едно от основните предимства на хотела е СПА зоната, която използва минералната вода на Нареченски минерални бани – известна със своите лечебни свойства. Гостите могат да се насладят на басейни с топла минерална вода, зони за релакс и процедури, насочени към възстановяване и антистрес ефект.

Курортът Нареченски бани е с история от 133 години и е предпочитан за лечение и профилактика на заболявания на нервната система, опорно-двигателния апарат и при общо преумора и стрес, което превръща престоя вхотела в инвестиция в здравето. Водата е хипотермална, хидрокарбонатна - натриева, радонова и флуорна. Приятна е на вкус, бистра, няма мирис.

Най-характерното за нея е, че съдържа радон - едно от малкото места в България с толкова високо съдържание. И лечебните свойства се дължат именно на този радиоактивен елемент. Радонът е радиоактивен газ, който няма цвят или мирис.Той се получава при разпада на радия. Тогава се отделят алфа-частици и радият се превръща в радон.

В Нареченски бани се лекуват редица заболявания на нервната система, сърдечносъдови, на опорно-двигателния апарат, ендокринно-обменни и др. от основните 4 групи, сред които са хипертония и диабет. Тя е единствената в България, която става за лечение на неврози, депресии, стресови състояния.







