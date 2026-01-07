ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Разполага с минерална вода с вътрешни и външни басейни, 23 стаи в централната сграда, 4 самостоятелни вили и още една голяма с 4 отделни стаи. В нея има още ресторант, бар, СПА център, фитнес, винарна и частни лаунджове. Инвеститор в хотела е Росен Илиев, който е предприемач, с бизнеси още в транспорта, енергетиката и е собственик на винарска изба “Вила Дарос" в Кресна.
Сградата е на бивша правителствена резиденция от времето на комунизма, която беше продадена от Министерството на отбраната през 2020 г., когато военен министър беше Красимир Каракачанов. В нея са отсядали Тодор Живков и останалите членове на Политбюро. Най-чести посетители са били Живков и Пенчо Кубадински, тъй като ходели през деня в близката ловна резиденция "Кормисош". Личната стая на комунистическия диктатор се е ползвала само от него. В резиденцията се е възстановявала и Людмила Живкова след катастрофа.
От началото на демокрацията резиденцията е била необитаема, като от нея е разграбено всичко до основи и голи стени. “Единствено е запазен дъбовият паркет, който ние рециклирахме и положихме отново", коментира Ивайло Рашев. Сградата е заобиколена от гъста гора, а отпред се открива гледка към цялото дефиле, образувано от река Чая. Теренът е общо 25 декара.
“Идеята за името Вила Роса е препратка към червеното минало на резиденцията – от времето на комунизма", каза Ивайло Рашев. По този повод по цялата фасада слагат червени цветя – мушката. Бункерите и бомбоубежищата са превърнати във винарна и в зали – частни лаунджове, където могат да се събират приятелски компании.
Хотелът е предназначен за истинска почивка на духа и тялото, обясни Ивайло Рашев. До него не се допускат автомобили. От паркинга до сградата се използват за превоз електрически безшумни бусчета. “Предлагаме пълно спокойствие и сливане с природата. Искаме нашите гости да чуват птиците и шума на реката", подчерта той.
Комплексът предлага различни типове настаняване – уютни стаи, просторни суити и самостоятелни вили, подходящи както за романтична почивка, така и за семейства или малки групи. Интериорът е изчистен и съвременен, с внимание към детайла и удобството на гостите. От повечето помещения се разкриват красиви гледки към заобикалящата природа, което допринася за спокойната атмосфера на мястото.
Едно от основните предимства на хотела е СПА зоната, която използва минералната вода на Нареченски минерални бани – известна със своите лечебни свойства. Гостите могат да се насладят на басейни с топла минерална вода, зони за релакс и процедури, насочени към възстановяване и антистрес ефект.
Курортът Нареченски бани е с история от 133 години и е предпочитан за лечение и профилактика на заболявания на нервната система, опорно-двигателния апарат и при общо преумора и стрес, което превръща престоя вхотела в инвестиция в здравето. Водата е хипотермална, хидрокарбонатна - натриева, радонова и флуорна. Приятна е на вкус, бистра, няма мирис.
Най-характерното за нея е, че съдържа радон - едно от малкото места в България с толкова високо съдържание. И лечебните свойства се дължат именно на този радиоактивен елемент. Радонът е радиоактивен газ, който няма цвят или мирис.Той се получава при разпада на радия. Тогава се отделят алфа-частици и радият се превръща в радон.
В Нареченски бани се лекуват редица заболявания на нервната система, сърдечносъдови, на опорно-двигателния апарат, ендокринно-обменни и др. от основните 4 групи, сред които са хипертония и диабет. Тя е единствената в България, която става за лечение на неврози, депресии, стресови състояния.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хиляди са убити без съд и заличени по име в Македония само защото...
11:09 / 07.01.2026
Костадинов: Вече няма валута! Следващите стъпки са ликвидиране на...
11:15 / 07.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 ле...
11:16 / 07.01.2026
Предупредиха за висока опасност от лавини в Пирин
10:20 / 07.01.2026
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките...
11:15 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Днес ще е лято, утре обаче ще е още по-страшно
10:20 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS