ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Хирург: Ако в семейството има близки с камъни в жлъчката, рискът е по-висок
Автор: ИА Фокус 14:55Коментари (0)110
© NOVA NEWS
Чувство за тежест в горната част на корема, бързо засищане, болка под дясното подребрие и отвращение към мазни храни – това са част от най-честите симптоми, които могат да насочат към наличие на камъни в жлъчката. Темата беше във фокуса на здравното предаване "Пулс“, чийто гост беше хирургът д-р Димитър Пейчинов.

По думите на д-р Пейчинов оплакванията често започват неспецифично – с диспептични симптоми като подуване, горчив вкус в устата, болки в епигастриума или излъчване на болка към гърба.

"Това са симптоми, които могат да се дължат и на други заболявания, затова при подобни оплаквания е важно пациентът първо да се консултира с личния си лекар и при нужда да бъде насочен към гастроентеролог“, подчерта хирургът.

Медицината не посочва една-единствена причина, но са известни редица предразполагащи фактори. Сред тях са: генетична предразположеност; натрупване на холестерол в жлъчката; нарушена моторика на жлъчния мехур; резки промени в телесното тегло.

"Наследствеността има доказана роля. Ако в семейството има близки с камъни в жлъчката, рискът е по-висок“, обясни д-р Пейчинов.

Специалистът препоръча след 40-годишна възраст хората с фамилна обремененост да правят профилактична ехография на коремни органи. "Това е бързо и безболезнено изследване, което за пет минути може да покаже има ли проблем“, допълни той.

Важно е да се знае, че голяма част от хората с камъни в жлъчния мехур нямат никакви симптоми и разбират за заболяването случайно, при профилактичен преглед.

Д-р Пейчинов акцентира върху ролята на храненето и физическата активност. Диетата трябва да е бедна на животински мазнини, без пълно изключване на традиционни храни, но с мярка.

"Българската кухня е здравословна, стига да не се прекалява“, каза той и добави, че същото важи и за сладките изделия, които допринасят за покачване на теглото.

Първата сериозна проява на заболяването често е жлъчната колика – силна болка в корема и дясното подребрие. Макар в много случаи болката да отшумява след прием на спазмолитици, подценяването на проблема е грешка.

"Още при първа колика могат да настъпят усложнения, включително остър холецистит, който налага болнично лечение“, предупреди хирургът.

На въпрос дали камъните в жлъчката могат да се лекуват с билки, д-р Пейчинов беше категоричен: "Няма научни доказателства, че това е възможно. Единственият доказан метод е оперативното лечение“.

При планова операция и липса на възпаление, жлъчният мехур се отстранява лапароскопски – бързо, безкръвно и с кратък болничен престой. При наличие на усложнения обаче операцията може да бъде значително по-сложна.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Петър Стоянович: Масовият млад българин все още е социален парази...
13:20 / 13.12.2025
Ресторантьор: Плащането при нас ще е само в брой, искаме да се пр...
12:18 / 13.12.2025
Анализ: Колко пие българинът и какво казват цифрите на СЗО?
12:37 / 13.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Въвеждат такса от 3 евро за всички пратки на стойност до 150 евро...
10:34 / 13.12.2025
Политолог: Истинската победа на протеста ще бъде през пролетта на...
13:05 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: