ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хиляди именици празнуват на 5 декември
Желаейки да служи на Бога в по-усамотено място, се отправил за Йерусалим да се поклони на светите места и да посети палестинските пустинници.
Там постъпва в манастир, където прекарва 20 години. Пожелал по-голямо усамотение и се поселил в една пещера. Там прекарвал дни и нощи в молитва и труд. След много години живот в палестинската пустиня, Сава имал радостта да види майка си, която, след като овдовяла, се поселила в един женски манастир близо до Йерусалим.
Като получил след нейната смърт богато наследство, Сава построил няколко манастира и болници, основал две страноприемници - една в Йерихон, а другата при пещерите, из които вече се оформила лаврата или големият манастир.
В него се събрали много братя и йерусалимският патриарх поставил Сава за духовен ръководител на отшелническите обители. Умира на 94-годишна възраст в 533 г.
Интересното е, че в българските предания най-често Сава е представена като светица.
Първият празничнообреден комплекс на декември е съставен от три последователни дни: 4, 5, и 6-ти декември, споени в една свещена триада от светиите Варавара, Сава и Никола. Дедите ни възприемали Варвара и Сава като две сестри на свети Никола, различни по нрав, но длъжни да подготвят празника му.
Като типично женски празници, Варвара и Сава са изпъстрени с различни момински гадания. В ранното утро на Света Варвара, още преди изгрев слънце, девойките от Хасковско се надпреварвали помежду си коя първа ще раздаде своята погача из махалата.
Според местното поверие онази от тях, която успее да стори това най-напред, ще се омъжи първа през годината.
На Свети Сава девойките също ставали рано и започвали да пресяват брашно, като държали ситото обратно. Тогава между баби и внучки се провеждал следния диалог:
– Не така, чедо, обърни ситото! Че то, иначе кой ще те научи?
– Свекървата, – отговаряла девойката.
– Дай Боже да бъде по -добра от мен! – благославяла бабата.
Това обредно магическо действие трябвало да помогне на момичето да се изпълни желанието му и не само да се задоми скоро, но и да влезе в добро и заможно семейство, да случи на добра свекърва.
"Варвара вари, Сава пече, Никола гости гощава“ повтаряли дедите ни и се подготвяли за един от най-големите семейни празници в народния календар, съвместил стародавните вярвания с християнския канон. В някои места честват празника на свети Сава като на светец - мъж, покровител на вълците (вълчи пастир).
Сава е свързан/а и с плодовитостта, затова на този ден бездетните булки изпълнявали ритуал, заедно с най-старата жена в дома.
На Савинден се подготвя Никулденската трапеза, а на някои места приготвят в чест на мъртвите варено жито и го раздават на гробищата за помен.
Днес имен ден празнуват Сава, Савка, Савчо, Светослав, Светослава, Слав, Слава, Славей, Славейка, Славейко, Слави, Славка, Славчо, Станислав, Станислава, Съби, Събина, Венцислав, Венцислава, Владислав, Владислава, Десислав, Десислава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пенсионерите получават пари днес, някои повече от обикновено
00:05 / 05.12.2025
Ваня Григорова: Предложението е срещу работещите и в интерес на п...
22:06 / 04.12.2025
Полицайката е била бременна от Георги в момента на случването на ...
21:32 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес с...
21:22 / 04.12.2025
Йотова: Българските банки са готови за еврото
21:06 / 04.12.2025
Вижте какво се случва пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в...
20:50 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS