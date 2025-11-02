ИЗПРАТИ НОВИНА
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:05Коментари (1)555
©
Българският имотен пазар няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото, смята финансистът Левон Хампарцумян. Това той заяви по време на 11-ата Национална конференция "Inspire to Higher 2025: Имотният пазар в Еврозоната“, която се проведе в Hyatt Regency Sofia. Форумът бе организиран от Националното сдружение "Недвижими имоти“ и събра професионалисти от брокерския сектор, банковия сектор и международни експерти от Централна и Източна Европа.

Хампарцумян подчерта, че присъединяването на България към еврозоната ще донесе редица предимства, като по-ниски трансакционни разходи, подобряване на репутацията на страната и по-добър достъп до международни финансови пазари. "Ще имаме и геополитическа котва, която да държи страната в орбитата на ЕС и еврозоната“, допълни той.

Финансистът коментира също, че сегашният имотен пазар у нас вероятно е близо до точката на прегряване. Според него е необходим разумен подход, за да се избегнат свръхочаквания относно цените на недвижимите имоти.

Хампарцумян предупреди, че около 2027 година страната може да се сблъска с "някакви икономически затруднения“, свързани с неефективно управление на държавните финанси и ниска ефективност на публичните разходи.

"Ако това продължи достатъчно дълго, може да се стигне до по-сериозни проблеми“, поясни той.

Въпреки това експертът изрази увереност, че България има възможност да премине през по-трудни години без сериозни сътресения, благодарение на стабилните си икономически и финансови позиции.







Както се е случвало и преди ще видим едно безумно повишаване на цените с 20-30% и после рязко поевтиняване. След което ще кажат "ето цените се върнаха на нормалните нива от преди приемането на еврото". Пазарни трикове за будали.
