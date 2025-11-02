ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
Хампарцумян подчерта, че присъединяването на България към еврозоната ще донесе редица предимства, като по-ниски трансакционни разходи, подобряване на репутацията на страната и по-добър достъп до международни финансови пазари. "Ще имаме и геополитическа котва, която да държи страната в орбитата на ЕС и еврозоната“, допълни той.
Финансистът коментира също, че сегашният имотен пазар у нас вероятно е близо до точката на прегряване. Според него е необходим разумен подход, за да се избегнат свръхочаквания относно цените на недвижимите имоти.
Хампарцумян предупреди, че около 2027 година страната може да се сблъска с "някакви икономически затруднения“, свързани с неефективно управление на държавните финанси и ниска ефективност на публичните разходи.
"Ако това продължи достатъчно дълго, може да се стигне до по-сериозни проблеми“, поясни той.
Въпреки това експертът изрази увереност, че България има възможност да премине през по-трудни години без сериозни сътресения, благодарение на стабилните си икономически и финансови позиции.
