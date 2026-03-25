Съществуването на хиляди незаконни имоти за краткосрочно отдаване под наем в Кавала, които според данни функционират извън данъчната и контролна рамка, бе изведено на преден план по време на 9-ата Регионална конференция на Панелинската федерация на хотелиерите (ПОКС).
По информация, представена на форума, между 2 500 и 3 000 жилища в района се отдават незаконно чрез платформи за краткосрочни наеми. В голяма част от случаите собствениците са граждани на България, които са закупили имоти в региона през последните години.
Посочва се, че тези имоти се рекламират и отдават чрез платформи, опериращи извън Гърция - основно в страните на произход на собствениците и и са насочени предимно към туристи от България. Това допълнително затруднява установяването и контрола от страна на гръцките власти.
Председателят на федерацията, Янис Хадзис, коментира остро проблема, определяйки го като сериозно изкривяване, което засяга както данъчната справедливост, така и местната икономика.
По думите му в някои случаи се наблюдава модел, при който се закупуват имоти в Гърция, използват се туристически чрез чуждестранни платформи, а приходите не постъпват в гръцката икономика.
"Не влиза нито цент в гръцката икономика“, подчерта той, като добави, че подобни практики представляват форма на незаконна икономическа дейност, наподобяваща укриване на данъци.
Той също така подчерта разликата между необходимостта от регулация на краткосрочните наеми и функционирането на обекти, които изцяло избягват всякакъв контрол.
В същото време бе отправен призив към държавата за въвеждане на по-строги санкции и по-ефективни механизми за контрол, както и за съдействие от професионалните организации при идентифициране на нарушенията.
Според участниците в дискусията обаче откриването на незаконните наеми е изключително трудно. Ограниченията произтичат от факта, че става дума за частни жилища, до които достъпът за проверки е затруднен, както и от това, че значителна част от дейността се осъществява чрез дигитални платформи извън гръцкия пазар.
Проблемът с краткосрочните наеми е пряко свързан и с увеличаващия се натиск върху жилищния пазар в Кавала.
Според заместник-кмета по развитие и туризъм Панагиотис Ангелидис в региона функционират около 10 200 легла в имоти за краткосрочно наемане. Това е брой, който значително е нараснал през последните години.
Най-голяма концентрация на такива имоти се наблюдава в историческия център и в зоните около крайбрежната алея, където ръстът на предлагането изпреварва значително наличието на жилища за местното население.
Гръцки хотелиери: Българи купуват и отдават незаконно под наем хиляди имоти, ощетяват икономиката ни
