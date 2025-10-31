ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Гордост за България! 14-годишният Даниел е детето чудо в света на математиката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:52Коментари (0)284
©
Нашето момче стана за трети пореден път световен шампион по скоростно смятане в дисциплината НЕСТОС до 20 години, като и трите години в тази дисциплина на второ място след него се класира Калоян Гешев.

На световния форум в Германия участва и чичото на Даниел - Георги Георгиев, който стана световен шампион в същата дисциплина за скоростна калкулация, но за възрастни. Освен това триумфът за България се превърна в троен, след като и Калоян Гешев се извиси над всички в неговата категория 15-19-годишни и за четвърти път стана световен шампион.

"Първенството събира най-добрите умове между 7-20 години. Имаме едно основно състезание, разделено в три възрастови групи, включващо всички аритметични действия с повишаваща се сложност за всяко едно от тях, като времето е само 120 минути. Същевременно имаме и състезание в конкретна дисциплина НЕСТОС, където категориите са две-до 20 години и над 20 години, в която попадат преподаватели, треньори и всички, които се занимават състезателно с дисциплината. Даниел Димитров е детето, което за трета поредна година е шампион. Последните две години, обединявайки резултатите на всички над 1Ю участници в двете възрастови групи, е първи и втори“, сподели пред "България Днес“ чичото на Даниел - Георги Георгиев, който е Nо. 1 в света в своята категория за възрастни.

По думите му НЕСТОС има на пръв поглед елементарни правила, но тя е най-предизвикателната и трудна дисциплина, заради десетките възможни комбинации и единично/и решение (162 комбинации са без отговор). Тазгодишното първенство имаше огромна сложност и най-ограниченото време до този момент с 15 минути за 80 задачи“, добави 44-годишният Георгиев, който работи на столичното летище и определя слотовете на самолетите.

"Този успех е най-хубавото нещо, което можеше да ни се случи. С племенника бе най-сладкото и хубаво награждаване“, добави Георги, който още през 2016 г. става световен и вицеолимпийски шампион по скоростна аритметика.

Именно Георги е човекът, който подготвя Калоян Гешев за първата му световна титла в скоростната калкулация.

"Исках да си докажа, че мога да изградя още един победител. През 2022 г. започнахме с моя племенник Даниел. За една година напредна много и през 2023 г. още на първото състезание стана световен шампион“, разказва Георгиев.

Ако се питате къде е държавата в цялата история, отговорът е - никъде.

"Тя дори и не разбра, че сме на световно първенство и триумфираме. Няма я нито за подготовката, нито за нищо. Но и не съм търсил такава помощ. Най-важен е престижът“, казва Георги.

На световното в Германия преди броени дни Даниел решава 60 от общо 80 задачи за 15 минути. Калоян Гешев остава втори с 57, а трети с 56 решени е представителят на Алжир.

И докато водещите страни в скоростното смятане Германия, Индия, Япония и Алжир посрещат като герои своите участници, то в България едва сега започва да се разбира за огромния български триумф.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нови отсечки измерват средната скорост
17:10 / 31.10.2025
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа...
16:04 / 31.10.2025
Двама мъже загинаха при тежки катастрофи в Смолянско за час
14:45 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99...
13:44 / 31.10.2025
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишнат...
13:10 / 31.10.2025
Сиромахов: Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоств...
12:25 / 31.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изграждането на АМ "Тракия"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: