Голяма банкова сделка на българския пазар приключи успешно

© "Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) официално придоби 100% от акциите на "Токуда Банк“ ЕАД. Това съобщиха от банката, като уточниха, че на 12 януари 2026 г. е бил подписан договор за покупко-продажба на акциите между БАКБ и досегашния собственик "Токушукай Инкорпорейтид“ (Tokushukai Incorporated), Япония.



Сделката обхваща общо 6 800 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи целия капитал на "Токуда Банк“. Тя е финализирана след получаване на всички необходими предварителни одобрения от Българската народна банка и Комисията за защита на конкуренцията.



Финансирането на придобиването е осъществено изцяло със собствени средства на БАКБ, генерирани от нейната банкова дейност. Основен акционер и председател на Надзорния съвет на БАКБ е Цветелина Бориславова.



От банката посочват, че след приключване на сделката БАКБ е заявила намерение за преобразуване чрез вливане на придобитата "Токуда Банк“, след получаване на допълнителните регулаторни одобрения. Очаква се това да доведе до увеличение на активите на БАКБ и до повишаване на оперативната ефективност на кредитната институция.



В резултат на планираното обединение БАКБ ще разшири възможностите си да предлага по-конкурентни банкови услуги и продукти на клиентите си, като същевременно ще продължи да прилага утвърдените си практики на социално отговорна българска банка.