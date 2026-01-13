ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма банкова сделка на българския пазар приключи успешно
Сделката обхваща общо 6 800 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи целия капитал на "Токуда Банк“. Тя е финализирана след получаване на всички необходими предварителни одобрения от Българската народна банка и Комисията за защита на конкуренцията.
Финансирането на придобиването е осъществено изцяло със собствени средства на БАКБ, генерирани от нейната банкова дейност. Основен акционер и председател на Надзорния съвет на БАКБ е Цветелина Бориславова.
От банката посочват, че след приключване на сделката БАКБ е заявила намерение за преобразуване чрез вливане на придобитата "Токуда Банк“, след получаване на допълнителните регулаторни одобрения. Очаква се това да доведе до увеличение на активите на БАКБ и до повишаване на оперативната ефективност на кредитната институция.
В резултат на планираното обединение БАКБ ще разшири възможностите си да предлага по-конкурентни банкови услуги и продукти на клиентите си, като същевременно ще продължи да прилага утвърдените си практики на социално отговорна българска банка.
Още новини от Национални новини:
Един от най-сигурните индикатори за охлаждане на пазара вече запо...
10:56 / 13.01.2026
Доц. д-р Христиана Бацелова: Имунизацията срещу варицела е важна
11:51 / 13.01.2026
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, ...
10:20 / 13.01.2026
Проф. Кантарджиев: По-тежките седмици тепърва предстоят!
10:42 / 13.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото к...
10:16 / 13.01.2026
Почина Христо Антов
09:12 / 13.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
