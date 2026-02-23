ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна
Първоначално в социалните мрежи се появи информация, че огънят е в района на "Тримата мускетари“, но впоследствие тя бе опровергана от властите.
От полицията предупреждават, че пожарът е много голям, а задимяването е силно. На място са изпратени пет екипа на пожарната, екип на Трето районно, както и "Специализирани полицейски сили“ (СПС).
Движението в района е отцепено. Отцепен е пътят, който води към селото. Поради силното задимяване има и изпратен автомобил за замерване на замърсяването на въздуха.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е ...
21:59 / 23.02.2026
Отпадат удостоверения за раждане и адресна регистрация
21:47 / 23.02.2026
Христо Гаджев за смяната на всички 28 областни управители: Това е...
20:36 / 23.02.2026
Всички, които имат право да глобяват, излязоха на пътя Пловдив-Па...
20:13 / 23.02.2026
Явор Серафимов след думите на Дечев: В болница съм
20:28 / 23.02.2026
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравно...
20:34 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS