ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37Коментари (0)1417
©
Поредното отлагане на въвеждането на депозитна система за отпадъци от опаковки от напитки до 2029 година ще бъде заплатено от всички граждани и бизнеса в България. Това заяви пред БТА изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

"Истината е, че ние вече закъсняваме“, подчерта Вълканов и посочи, че изграждането на ефективна депозитна система изисква сериозна предварителна подготовка. По думите му опитът на други европейски държави показва, че дори година и половина често не е достатъчна за успешно планиране и внедряване на такъв модел.

Липсата на система за обратно приемане на бутилки и кенчета има както екологична, така и финансова цена за обществото. От една страна, това води до по-високи нива на замърсяване на околната среда, а от друга – до загуба на ценни суровини за милиони евро.

"Потребителят плаща на три места – чрез продуктовите такси в цената на напитките, чрез такса битови отпадъци и чрез глобите, които България понася заради неизпълнение на европейските цели за рециклиране“, припомни Вълканов.

По данни на Евростат България е сред държавите в Европейския съюз с най-нисък дял на използване на материали в рамките на кръговата икономика. През 2023 г. страната ни отчита под 5% използване на рециклирани материали при средно 11,8% за ЕС.

Въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки е дълъг и сложен процес, който изисква прецизно планиране и значителни инвестиции, обясни още Вълканов. Сред основните предизвикателства пред бизнеса са разработването на специализиран софтуер и неговата интеграция с търговските обекти и логистичните системи за обратно приемане, преброяване и обработка на отпадъците.

Според него отлагането на системата до 2029 г. крие риск от допълнителни забавяния.

"Влизането в поредни изборни цикли и съставянето на нови правителства неминуемо водят до отлагане на ключови решения“, посочи Вълканов и добави, че липсата на стабилна централна власт през последните години е сред основните причини процесът да се забави. Разговорите за депозитна система в България се водят от повече от две, дори три години, уточни той.

По думите му диалогът между заинтересованите страни е спрял още през април миналата година.

"Дори при промяна във визията, тя можеше да бъде детайлно разработена и представена за обществено обсъждане“, заяви Вълканов.

Сред спорните теми остава и въпросът кой трябва да управлява бъдещата депозитна система – държавата или бизнесът. Според Сдружението за модерна търговия търговците разполагат с необходимата инфраструктура и имат пряк интерес от ефективното функциониране на системата. Ролята на държавата, по думите на Вълканов, следва да бъде в надзора, контрола и отчитането на изпълнението на поставените цели.

Николай Вълканов призова решенията на държавно ниво да бъдат взети своевременно, за да не се окаже забавянето фатално за въвеждането на депозитната система.

Регламентът на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки е ново законодателство, насочено към намаляване на замърсяването и насърчаване на рециклирането чрез по-строги правила в рамките на Общността. Той заменя досегашната директива и влезе в сила през февруари 2025 г., като прилагането му ще започне от август 2026 година.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Предпочитаме българи, но липсват кадри, а работниците ...
09:55 / 14.01.2026
БСК скочи яростно срещу Законопроекта за максималната търговска н...
09:42 / 14.01.2026
Вирусолог: Само за ден-два може да се развие пневмония
09:33 / 14.01.2026
България е в центъра на черния пазар на цигари в Румъния
09:14 / 14.01.2026
БНБ предупреди: Никога не взимайте такива евробанкноти, ще бъдат ...
08:51 / 14.01.2026
Почитаме светица с изключителни способности, четирима именици чер...
08:35 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: