|Глория за ареста на Добри: В шок съм! Връзката ни беше само лъжи, манипулации и скандали и приключи отдавна
В шок съм от новините, които излязоха в медиите! Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки!
Вниманието и енергията ми са насочени към музиката, моите почитатели и към хората, които ме обичат и подкрепят. Моля за уважение към личното ми пространство в този момент! Бог ми даде много добър урок!
