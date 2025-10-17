ЗАРЕЖДАНЕ...
|Глобиха студента, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София
Това написа в своя Facebook профил студентът Андрей Димитров, който постави фигури на деца до зебрата, на която загина 15-годишният Филип, и четири други опасни пешеходни пътеки в София. Две от фигурите издържаха само един ден, тъй като бяха счупени от вандали.
Наложената глоба е в размер на 50 лева.
"Ще платя сумата по фиша — с надеждата, че с тези детски фигури успяхме да напомним на институциите, че темата за пътната безопасност не търпи повече отлагане, а на обществото – че вниманието на пътя може да спаси живот", написа той.
Димитров напомни, че за два дни, след поставянето на фигурите, две от тях са изчезнали.
"Въпреки че в петък поставихме фигурите на бул. "Черни връх“ и ул. "Златен рог“, в събота някой ги счупи, а в неделя вече ги нямаше".
"Апелирам човека, който ги е прибрал, да се свърже с мен, за да ги върне — защото намерението ни е да ги възстановим и да продължим каузата", написа още той.
