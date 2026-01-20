ИЗПРАТИ НОВИНА
Германец: След 20:00 в България е тишина и спокойствие и не се страхуваш, че някой може да те нападне
09:57
©
Чужденци продължават да купуват евтини имоти и да се заселват в България.

Най-много новодошли има във Великотърновско и Габровско, привлечени от чистия въздух и живописната природа в Стара планина.

Особено интересен пример за съвместен живот на чужденци и българи е дряновското село Гостилица.

След като се пенсионират, Йорданка Христова и съпругът ѝ Гебхард Вайднер напускат Германия и купуват свой дом в Гостилица. Днес те живеят в селото от четири години и се занимават с традиционни селски дейности.

"Къщата я бяхме избрали и заживяхме - вече 4 години! Работата на село никога не свършва, градинка имаме, сеем си сами домати, краставички. На село е чист въздухът, хубаво, спокойно", споделя Йорданка пред Bulgaria on Air.

Съпругът ѝ Гебхард се чувства добре в България и намира живота тук за по-спокоен в сравнение с Германия.

"Чувствам се добре в България. Аз идвам от голям град в Германия, но навсякъде има повече проблеми и опасности.  В България е спокойно. След 20 часа вечерта е тишина и спокойствие и не се страхуваш, че някой може да те нападне", заяви Гебхард.

В Гостилица постоянно живеят над 50 чужденци, които се разбират отлично с местните жители.

Според кмета на селото Юлияна Николова чужденците са най-вече англичани, шотландци, австрийци, германци и руснаци, а в близкото село Славейково има и голяма общност от евреи.

"Освен природата, която търсят и евтините имоти, търсят и чист въздух", каза кметът.

Някои от чужденците в селото са се установили не само заради природата, но и заради творческите си занимания.

Йока Пюкард от Германия призна, че харесва ландшафта и спокойствието, а самата тя се занимава с изкуство.

"Музикант съм, свиря на китара и правя инсталации и скулптури от дърво и различни материали", отбелязва Йока.

От Великобритания е Реймънд Къртис, който живее с партньорката си в хармония и спокойствие и има четири кучета. Той активно участва в благотворителни инициативи за бездомни животни.

"Ние сме организатори на големи базари, като парите след това ползваме за кастрация, храна и за кучетата, които са голям проблем тук", коментира Реймънд.

Чуждите заселници предпочитат планински села с добра инфраструктура, комуникации и транспорт, близо до големите градове.

Имотите в селата привличат и българи, които се завръщат след дълго пребиваване зад граница, търсейки по-спокоен и природосъобразен начин на живот.







