Генка Шикерова: Съдът го мързи да осъди доказани педофили и да ги разкара от държавата
"Говорим за осъден педофил. Даже от Великобритания си го искат“, коментира журналистката Генка Шикерова.
Делото на Хъл премина през няколко съдебни инстанции – Районен съд Сливен, Районен съд Нова Загора и Районен съд Ямбол – като всеки път съдия е правил отвод. "След като смени три съдилища поради отводи на съдии, поредната съдийка, работила по делото година и половина, си направи отвод. Това е към 28-мия съдия, отказал се да работи за справедливост за децата в тази държава“, обяснява Шикерова.
Журналистката Росица Кратункова, която следи случая, предоставя подробности за фактологията, според които жертвите на Хъл са 14 български деца.
"Съдът го мързи да осъди доказани педофили и да ги разкара от държавата“, добавя Шикерова, като подчертава забавянето на процеса и липсата на адекватна реакция от страна на институциите.
През 2016 г. Хъл е разследван във Великобритания за сексуално насилие над деца и порнографски изображения с малолетни. Докато тече делото, той избягва в България и заживява в Сливен. По-късно британските власти успяват да го екстрадират, и Хъл е осъден на 15 месеца затвор, като излежава само два. Освободен е с условие да не напуска страната и да не приближава непридружени деца, но скоро отново бяга в България.
От 2019 г. неговото местонахождение става известно чрез разследване на Би Би Си. Съдът в България отказва екстрадиция с аргумента, че нарушението на условията на британската присъда не е престъпление по българското законодателство.
"Така мъж, за когото е известно, че е издирван педофил и има забрана да приближава деца, остава необезпокоявано да живее в България и да работи с деца“, казва Росица Кратункова от Фондация "За Надежда“ за "Свободна Европа"
