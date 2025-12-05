ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Гард на НСО спаси живота на мъж във фитнес зала
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:52Коментари (0)807
©
виж галерията
Служител на Националната служба за охрана (НСО) бе отличен за спасяването на човешки живот. Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев награди с Плакет за заслуги капитан Васил Янчев за проявените от него изключително хладнокръвие и професионализъм.

На 25 ноември около 18.50 ч. в столична фитнес зала 61-годишен мъж пада от лост и след тежък удар в главата губи съзнание. Служителят на държавната охранителна служба предприема незабавни действия за оказване на неотложна първа помощ.

Извършва обследване на състоянието на пострадалия, като установява, че коренът на езика му запушва дихателните пътища. Капитан Васил Янчев реагира мигновено, освобождава дихателните пътища на пострадалия и го реанимира със сърдечен масаж и обдишване до идването на екип на Спешна помощ. С адекватната си и навременна реакция капитан Янчев спасява живота на пострадалото лице.

Оказването на първа долекарска медицинска помощ е част от професионалната подготовка на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана. Отличната подготовка и натренираност на служителите на НСО им позволява да реагират адекватно в критични ситуации, в които е застрашен човешки живот.

Ръководството на НСО изразява признателност на служителя за неговата доблест и за високите му лични и професионални качества.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Две нови марки китайски автомобили стъпват в България
11:41 / 05.12.2025
Борисов: Днес ще направя един тест, за да разберем дали работя с ...
11:32 / 05.12.2025
БКЗП: Черната златка нанася масови и необратими щети върху овощни...
11:00 / 05.12.2025
Омбудсманът сезира БНБ за проблемен достъп до стартовите комплект...
10:53 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Петима души от нощта на протеста остават зад решетките, сред тях ...
10:55 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Пловдив домакин на Евро 2028 за юноши до 19 години
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: