|ГДБОП задържа двама с 15 кг канабис
Публикуваме събщението без редакторска намеса:
- Служители на ГДБОП арестуваха двама мъже, а от управлявания от тях автомобил иззеха около 15 килограма канабис.
- Претърсени са и два адреса на територията на страната.
- По първоначални данни е установено, че наркотичното вещество е предназначено за Република Турция.
Операцията е част от последователните усилия на ГДБОП за пресичане на трафика през страната и разбиването на каналите, които застрашават сигурността на региона.
- Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура.
- Задържането на двамата мъже е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
- Привлечени са в качеството на обвиняеми в съучастие за извършено престъпление по чл. 354а НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 г. и глоба от 10 до 15 000 лева.
