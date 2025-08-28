© Facebook виж галерията Двама мъже бяха задържани с 15 кг канабис в София при спецакция, съобщиха от ГДБОП. Операцията е проведена на 26 август. Дрогата е била открита в кола. Претърсени са и два адреса на територията на страната.



Публикуваме събщението без редакторска намеса:



- Служители на ГДБОП арестуваха двама мъже, а от управлявания от тях автомобил иззеха около 15 килограма канабис.



- Претърсени са и два адреса на територията на страната.



- По първоначални данни е установено, че наркотичното вещество е предназначено за Република Турция.



Операцията е част от последователните усилия на ГДБОП за пресичане на трафика през страната и разбиването на каналите, които застрашават сигурността на региона.



- Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура.



- Задържането на двамата мъже е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.



- Привлечени са в качеството на обвиняеми в съучастие за извършено престъпление по чл. 354а НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 12 г. и глоба от 10 до 15 000 лева.