ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Фирми отчитат ръст на продажбите с 399%
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:48Коментари (0)375
©
Навярно сте забелязали все по-голямото разнообразие от протеинови продукти при посещенията ви в големите вериги, както и все по-разпространените специализирани магазини за здравословни храни. Това се дължи на факта, че пазарът на високопротеинови храни в България преминава през силен подем, движен от променящите се ценности и навици на потребителите. Според данни на YouGov категорията отчита годишен растеж от 87% по обем и 103% по стойност. Тази тенденция е пряко свързана с повишения интерес към по-здравословното хранене, устойчивостта и по-етичните избори в ежедневието.

Докладът YouGov Trend Reality 2025, цитиран от money.bg показва, че 81% от българските домакинства проявяват значително внимание към здравето и благосъстоянието, като близо половината вече усещат влияние върху начина си на живот. Паралелно с това 69% изразяват засилен интерес към технологиите, което според проучването е индикатор за готовността на потребителите да възприемат нови модели на поведение и иновации в храненето.

Все по-видимо е и разбирането на ключови тенденции в диетологията. Българите поставят силен акцент върху теми като хранене за дълголетие (63%), връзката между мозък и черва (57%), противовъзпалителните режими (40%) и т.нар. чисто хранене (65%). Именно тези нагласи очертават основата на промяната в потреблението на протеини.

Търсенето на по-функционални и по-отговорни храни води до разширяване на високопротеиновата категория. Потребителите намаляват консумацията на животински продукти и се ориентират към растителни, ферментирали и култивирани алтернативи. Т.нар. "протеинов преход" е по-ясно изразен у нас (51%) в сравнение със средното за ЕС (39%) - процес, подхранван от ценности като грижа за околната среда, етичност и стремеж към по-добри решения за здравето.

Промяната ясно се отразява и в поведението на купувачите. "Пазарът на високопротеинови храни в България се развива с изключително бързи темпове. Потребителите все по-често избират продукти, които подпомагат здравето им, предлагат функционални предимства и се вписват добре в ежедневието им. Именно тези фактори стимулират растежа на категорията и разширяването на нейната база от купувачи", коментира Даниела Петкова, акаунт мениджър в в компанията.

Според данните 36% от българските домакинства са купували високопротеинови продукти поне веднъж в периода до август 2025 г. - увеличение от 10 процентни пункта спрямо предходния отчет. Най-впечатляващ скок е регистриран при плодовите кисели млека, където обемът на продажбите е нараснал с 399%, а стойността - с 373%. Силен ръст има и при натуралното кисело мляко, пресния хляб, специалните сирена и сладоледа.

Най-бързо увеличаващата се база от купувачи е при млечните десерти и десертите с кисело мляко (+6,5 пункта), следвани от натуралното кисело мляко (+4,3 пункта) и пресния хляб (+4,2 пункта). Специалните сирена и шоколадовите барчета също продължават възходящата тенденция с около 2 пункта ръст.

Високопротеиновите храни постепенно се превръщат в траен елемент от потребителския избор. Нарастващата осведоменост, фокусът върху здравето и променените навици очертават ясна перспектива за стабилен растеж на сегмента. "За производителите това е ясен сигнал да инвестират в най-бързо развиващите се сегменти - особено в плодовите и натуралните кисели млека - и да разработват продукти, които отговарят на нарастващите очаквания по отношение на функционалността, качеството и хранителната стойност", допълва експертът от YouGov.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да пред...
10:27 / 04.12.2025
Следовател: Спирачките на АТВ-то на Никола Бургазлиев са работели...
10:18 / 04.12.2025
Месопреработватели: 60% от свинското, което се продава на българс...
10:28 / 04.12.2025
Алгафари: Ако офицерът му бе зашил два шамара, нямаше да може да ...
09:57 / 04.12.2025
Говори задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след ...
10:26 / 04.12.2025
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гр...
09:55 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: