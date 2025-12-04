ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Фирми отчитат ръст на продажбите с 399%
Докладът YouGov Trend Reality 2025, цитиран от money.bg показва, че 81% от българските домакинства проявяват значително внимание към здравето и благосъстоянието, като близо половината вече усещат влияние върху начина си на живот. Паралелно с това 69% изразяват засилен интерес към технологиите, което според проучването е индикатор за готовността на потребителите да възприемат нови модели на поведение и иновации в храненето.
Все по-видимо е и разбирането на ключови тенденции в диетологията. Българите поставят силен акцент върху теми като хранене за дълголетие (63%), връзката между мозък и черва (57%), противовъзпалителните режими (40%) и т.нар. чисто хранене (65%). Именно тези нагласи очертават основата на промяната в потреблението на протеини.
Търсенето на по-функционални и по-отговорни храни води до разширяване на високопротеиновата категория. Потребителите намаляват консумацията на животински продукти и се ориентират към растителни, ферментирали и култивирани алтернативи. Т.нар. "протеинов преход" е по-ясно изразен у нас (51%) в сравнение със средното за ЕС (39%) - процес, подхранван от ценности като грижа за околната среда, етичност и стремеж към по-добри решения за здравето.
Промяната ясно се отразява и в поведението на купувачите. "Пазарът на високопротеинови храни в България се развива с изключително бързи темпове. Потребителите все по-често избират продукти, които подпомагат здравето им, предлагат функционални предимства и се вписват добре в ежедневието им. Именно тези фактори стимулират растежа на категорията и разширяването на нейната база от купувачи", коментира Даниела Петкова, акаунт мениджър в в компанията.
Според данните 36% от българските домакинства са купували високопротеинови продукти поне веднъж в периода до август 2025 г. - увеличение от 10 процентни пункта спрямо предходния отчет. Най-впечатляващ скок е регистриран при плодовите кисели млека, където обемът на продажбите е нараснал с 399%, а стойността - с 373%. Силен ръст има и при натуралното кисело мляко, пресния хляб, специалните сирена и сладоледа.
Най-бързо увеличаващата се база от купувачи е при млечните десерти и десертите с кисело мляко (+6,5 пункта), следвани от натуралното кисело мляко (+4,3 пункта) и пресния хляб (+4,2 пункта). Специалните сирена и шоколадовите барчета също продължават възходящата тенденция с около 2 пункта ръст.
Високопротеиновите храни постепенно се превръщат в траен елемент от потребителския избор. Нарастващата осведоменост, фокусът върху здравето и променените навици очертават ясна перспектива за стабилен растеж на сегмента. "За производителите това е ясен сигнал да инвестират в най-бързо развиващите се сегменти - особено в плодовите и натуралните кисели млека - и да разработват продукти, които отговарят на нарастващите очаквания по отношение на функционалността, качеството и хранителната стойност", допълва експертът от YouGov.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да пред...
10:27 / 04.12.2025
Следовател: Спирачките на АТВ-то на Никола Бургазлиев са работели...
10:18 / 04.12.2025
Месопреработватели: 60% от свинското, което се продава на българс...
10:28 / 04.12.2025
Алгафари: Ако офицерът му бе зашил два шамара, нямаше да може да ...
09:57 / 04.12.2025
Говори задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след ...
10:26 / 04.12.2025
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гр...
09:55 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS