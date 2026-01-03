Фатален инцидент: Дърво уби майка на две деца

© Снимката е илюстративна Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им в столичния кв. "Витоша" Инцидентът е станал на по път за Копитото. Това съобщиха за ФОКУС от МВР.



В колата е било цялото семейство. Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.