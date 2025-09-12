ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Емил Кошлуков: Платих с 4 години затвор за свободата на словото, няма да я дам на СЕМ
"Вместо да изпълни окончателно съдебно решение, СЕМ предпочете да ме обругае, да ме сочи с пръст и да се представя за жертва. Това не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда“, заявява Кошлуков.
По думите му, СЕМ не просто нарушава закона, а "го тъпче“. Той подчертава, че настояването за върховенство на закона е наричано "заплаха“, а търсенето на права в съда – "натиск“. "В техния речник демокрацията е натиск, а беззаконието е ред“, допълва генералният директор на БНТ.
Кошлуков припомня и личната си биография, свързана с политическото му минало:
"Свободата на словото не се защитава с декларации и доклади до чужди организации. Тя се защитава с биография. Моята включва четири години затвор заради същата тази свобода. Знам цената ѝ. За мен това не са грантове и конференции, а лична съдба.“
Според него СЕМ в сегашния си вид е "инструмент за партийно овладяване на БНТ“ и опит за превръщане на обществената телевизия в "партийна радиоточка“
"Категорично няма да го позволя. Не съм го позволил на тоталитарния режим, няма да го позволя и на днешните му наследници с модерни костюми и празни фрази“, посочва той.
В позицията си Кошлуков определя СЕМ като "изчерпан, безполезен и опасен орган“, натрупал съдебни дела и компрометиран от "некомпетентност и сляпо обслужване на политически поръчки“.
Той отправя и призив към законодателната власт да преосмисли съществуването на регулатора: "Ако законодателят държи на демокрацията, нека се замисли дали подобен орган изобщо има място в едно съвременно общество.“
В заключение генералният директор на БНТ настоява: "Призовавам СЕМ: спрете фарса, изпълнете съдебното решение и върнете закона там, където му е мястото – над всички.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вместо да обмените спестените левове в брой, може да ги инвестира...
09:03 / 12.09.2025
Икономист от Пловдив: Ще можем да използваме дигиталното евро за ...
08:41 / 12.09.2025
Проф. Рачев: В България продължава да е брутално сухо
08:38 / 12.09.2025
Съдът решава съдбата на побойниците над полицая
07:37 / 12.09.2025
Коцев и Барбутов се изправят пред съда днес
07:18 / 12.09.2025
Облаци, дъжд и вятър, температурите днес падат
07:11 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS