Емил Кошлуков: Платих с 4 години затвор за свободата на словото, няма да я дам на СЕМ

© Генералният директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков публикува остро изявление по адрес на Съвета за електронни медии (СЕМ). Поводът е решението на регулатора от 10 септември, което според него показва "арогантното, безцеремонно и политически зависимо“ лице на институцията.



"Вместо да изпълни окончателно съдебно решение, СЕМ предпочете да ме обругае, да ме сочи с пръст и да се представя за жертва. Това не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда“, заявява Кошлуков.



По думите му, СЕМ не просто нарушава закона, а "го тъпче“. Той подчертава, че настояването за върховенство на закона е наричано "заплаха“, а търсенето на права в съда – "натиск“. "В техния речник демокрацията е натиск, а беззаконието е ред“, допълва генералният директор на БНТ.



Кошлуков припомня и личната си биография, свързана с политическото му минало:



"Свободата на словото не се защитава с декларации и доклади до чужди организации. Тя се защитава с биография. Моята включва четири години затвор заради същата тази свобода. Знам цената ѝ. За мен това не са грантове и конференции, а лична съдба.“



Според него СЕМ в сегашния си вид е "инструмент за партийно овладяване на БНТ“ и опит за превръщане на обществената телевизия в "партийна радиоточка“



"Категорично няма да го позволя. Не съм го позволил на тоталитарния режим, няма да го позволя и на днешните му наследници с модерни костюми и празни фрази“, посочва той.



В позицията си Кошлуков определя СЕМ като "изчерпан, безполезен и опасен орган“, натрупал съдебни дела и компрометиран от "некомпетентност и сляпо обслужване на политически поръчки“.



Той отправя и призив към законодателната власт да преосмисли съществуването на регулатора: "Ако законодателят държи на демокрацията, нека се замисли дали подобен орган изобщо има място в едно съвременно общество.“



В заключение генералният директор на БНТ настоява: "Призовавам СЕМ: спрете фарса, изпълнете съдебното решение и върнете закона там, където му е мястото – над всички.“