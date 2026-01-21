ИЗПРАТИ НОВИНА
Електронната винетка от Vivacom – удобен и бърз избор за шофьорите
Все повече шофьори избират да си купят електронна винетка онлайн, вместо да чакат на гишета или да рискуват да пътуват без валиден документ. Vivacom дава възможност на потребителите да закупят всички видове електронни винетки на vivacom.bg, чрез дигиталния портфейл Pay by Vivacom1 или в най-близкия магазин на Vivacom. Процесът е бърз, лесен и удобен - отнема само няколко минути – удобство, което идва точно навреме в началото на годината.

След покупката винетката влиза в сила веднага, а системата изпраща напомняне преди изтичането ѝ, което спестява риска от пропуск. Услугата е достъпна както за клиенти на Vivacom, така и за всички останали потребители. Цените са съобразени с официално обявените от Агенция "Пътна инфраструктура“, а повече информация относно закупуването на винетки от Vivacom може да бъде намерена тук.

Vivacom непрестанно се стреми да улеснява ежедневието на своите клиенти чрез достъпни и лесни за използване дигитални решения. За шофьорите, които искат да се възползват максимално от онлайн услугите за автомобилите си, Vivacom предлага и възможност за онлайн сключване на застраховки "Гражданска отговорност“ и "Автокаско“2. В дигиталната платформа потребителите могат да сравнят предложенията на водещите застрахователи и да изберат най-желаната от тях оферта. Плащането се извършва лесно и удобно в онлайн среда, а документите за застраховката се получават веднага по имейл или се изпращат безплатно на посочен адрес в рамките на 2 работни дни.

С тези услуги Vivacom отново доказва своята ангажираност към предоставянето на дигитални предложения за улесняване на ежедневието на своите клиенти.

Vivacom е представител и разпространител на електронни винетки в партньорство с "Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД (Digitoll).







Статистика: