|Електронната винетка от Vivacom – удобен и бърз избор за шофьорите
След покупката винетката влиза в сила веднага, а системата изпраща напомняне преди изтичането ѝ, което спестява риска от пропуск. Услугата е достъпна както за клиенти на Vivacom, така и за всички останали потребители. Цените са съобразени с официално обявените от Агенция "Пътна инфраструктура“, а повече информация относно закупуването на винетки от Vivacom може да бъде намерена тук.
Vivacom непрестанно се стреми да улеснява ежедневието на своите клиенти чрез достъпни и лесни за използване дигитални решения. За шофьорите, които искат да се възползват максимално от онлайн услугите за автомобилите си, Vivacom предлага и възможност за онлайн сключване на застраховки "Гражданска отговорност“ и "Автокаско“2. В дигиталната платформа потребителите могат да сравнят предложенията на водещите застрахователи и да изберат най-желаната от тях оферта. Плащането се извършва лесно и удобно в онлайн среда, а документите за застраховката се получават веднага по имейл или се изпращат безплатно на посочен адрес в рамките на 2 работни дни.
С тези услуги Vivacom отново доказва своята ангажираност към предоставянето на дигитални предложения за улесняване на ежедневието на своите клиенти.
Vivacom е представител и разпространител на електронни винетки в партньорство с "Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД (Digitoll).
БНБ каза за фалшивите евробанкноти
17:02 / 21.01.2026
Грип при бременни жени – рискове и превенция
16:09 / 21.01.2026
Кирил Петков публично защити Лена Бориславова
16:08 / 21.01.2026
Бориславова: Активно работя по два нови проекта, с които ще се из...
14:13 / 21.01.2026
Вдигнаха заплатите в бюджетната сфера със задна дата
14:26 / 21.01.2026
КС ще гледа оставката на Румен Радев в петък
13:21 / 21.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
