Експерти: Ще са нужни десетки години, за да остане наложеният платеж в миналото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37Коментари (0)561
Въпреки обсъжданията в публичното пространство, наложеният платеж няма да изчезне като опция за разплащане в онлайн търговията в България. Това заяви основателката на платформата "Ние, потребителите“ Габриела Руменова в интервю за програма "Хоризонт“ на БНР.

По думите на Руменова този метод за плащане продължава да бъде важен инструмент и защита за купувачите, особено на фона на многото фалшиви сайтове и некоректни онлайн търговци.

"В България все още наложеният платеж е гаранция, че потребителят изобщо ще получи стоката“, обяснява тя.

Според нея потребителската култура е недостатъчно развита, за да може клиентът винаги да разпознае дали общува с реален търговец или с измамник.

Според Руменова, ако част от онлайн търговците се откажат от наложения платеж, потребителите просто ще се насочат към други продавачи, които го предлагат.

"Няма как наложеният платеж да отпадне изцяло от пазара“, смята тя.

Руменова вярва, че решението се крие в повече честност и прозрачност от страна на онлайн магазините: реални снимки, видеа, подробни описания и точна информация за характеристиките на продуктите.

"Важно е потребителят да вземе информирано решение още в началото – така се намалява шансът да върне стоката“, допълва тя.

Експертът припомня, че законовият 14-дневен срок за отказ от онлайн покупка започва да тече от момента на получаването на стоката. След уведомяване на търговеца, клиентът има още 14 дни да върне продукта.

"Много важно е да се знае, че търговецът трябва да възстанови всички плащания, включително разходите по доставката, ако отказът е в законовия срок“, подчертава Руменова.

В платформата "Ние, потребителите“ постъпват сигнали за забавени или недоставени пратки, особено когато плащането е извършено предварително с карта. Това поставя потребителите в по-неблагоприятна позиция в сравнение с наложения платеж.

Има и случаи, при които онлайн търговци от чужбина търсят след време плащане за неполучени или върнати пратки, включително начисляване на такси и лихви.

Допълнителните такси, изисквани от някои магазини, според Руменова произтичат от договорите между търговците и куриерските фирми. Те са допустими, стига да бъдат ясно обявени предварително и да присъстват до бутона за финализиране на поръчката.

По повод наближаващото въвеждане на еврото у нас, Руменова не очаква пряко отражение върху употребата на наложения платеж. По-големият риск според нея е необосновано поскъпване на услуги.

Експертът предупреждава, че покупките от физически лица в социалните мрежи лишават потребителите от законовата защита, която имат при покупка от регистриран търговец. В такива сделки проблемите с неполучени или върнати пратки често остават за сметка на изпращача.

В своята позиция от Българската е-комерс асоциация, подписана от Жанет Найденова се изтъква и че "при начин на плащане "Наложен платеж“, който е 50,30% от всички видове плащания при онлайн търговията в България, няма как  да остане в миналото!"

Онлайн търговците в България биха се радвали, ако всички плащания са дигитални, т.е. те биха елиминирали един огромен проблем, произтичащ от "наложения платеж", а именно невзетите пратки" 

Тенденцията всяка година е към намаляване на процента наложен платеж, но с темповете, с които намалява, ще са нужни десетки години, за да остане в миналото", завършва позицията си председателят на Българската е-комерс асоциация.







