Експерт по недвижими имоти: Новият тип купувач иска да се премест в къща, но не и да напуска града

© “Въвеждането на еврото в България няма да доведе до значителен ръст на цените на недвижимите имоти", заяви инвеститорът и експерт по недвижими имоти Евгени Василев, според когото пазарът в момента се намира в изчаквателна фаза.



"Хората не бързат да купуват или продават, защото наблюдават какво ще се случи с въвеждането на еврото. Но не виждам сериозни основания за скок в цените“, коментира Василев.



По думите му, на пазара ясно се очертава тенденция към засилен интерес към къщи в рамките на градската територия.



"Все повече хора, които вече имат апартаменти, искат да се преместят в къща, но не и да напускат града. Това е новият тип градски купувач“, допълни експертът.



Относно лихвените проценти, Василев не очаква сътресения.



"Не мисля, че банките ще повишат лихвите след влизането в еврозоната. В момента те и без това са почти изравнени с нивата в останалата част на еврозоната“, посочи той.



Инвеститорът смята, че стабилност на пазара ще настъпи едва когато предлагането достигне търсенето.



"Докато има активно търсене, строителството ще продължи. Но след няколко години, когато балансът се възстанови, можем да очакваме стабилизиране на цените“, прогнозира Василев.