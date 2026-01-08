ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Ще има нови професии покрай AI, но не виждам как може това да се сравнява с рязкото превземане на работни места
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:32
©
Развитието на изкуствения интелект през 2026 г. може да причини радикална трансформация на интелектуалния труд, която пренаписва правилата на глобалния бизнес. Най-значимият пробив до момента е способността на AI да програмира по-бързо и по-ефективно от повечето софтуерни специалисти. Тази нова реалност демократизира създаването на технологии, позволявайки на компании от всякакъв сектор да генерират собствен софтуер в движение и да автоматизират сложни процеси без необходимостта от огромни ИТ отдели. Това коментира Петър Петров, който AI консултант пред BloombergTV.

Според Петров способността на изкуствения интелект да пише код и да извършва сложни интеграции самостоятелно е ключов фактор за повишаване на корпоративната продуктивност с близо 20%.

"Нещо, което би следвало да бъде изведено на преден план, е това, че AI се научи да програмира. И то по-добре от повечето програмисти на този етап, по-бързо и по-ефективно. Това е много важно - не звучи така, защото повечето хора си казват, аз не работя в софтуерна компания, това не ме засяга. Но всъщност, благодарение на тази способност, AI вече може сам да създава софтуер. И може да отговаря и изпълнява задачи, които по принцип софтуерът не може, защото той ще си го напиши в движение на момента, в който човек му поиска нещо. Което означава, че потенциално всяка работа, която е на компютър, интелектуален труд, вече може да бъде до голяма степен извършена от AI."

Това променя из основи баланса в софтуерните компании, но има още по-сериозно отражение върху нетехнологичния бизнес, където разработката на софтуер става много по-евтина и достъпна. Вече сме свидетели на приложения, които не само пишат код, но и самостоятелно управляват браузъри, правят тестове и коригират грешки в реално време, преди да представят финалния резултат на потребителя.

Пазарът на труда не може да остане на сегашното си положение, смята Петров.

"Ще се създадат нови работни места, ще има нови професии покрай AI, но не виждам как може това да се сравнява с рязкото превземане на работни места от AI."

Данните за 2025 г. сочат, че AI моделите са достигнали до 80% автономност при изпълнението на ежедневни задачи в сферата на интелектуалния труд, каза Петров. Този огромен процент поставя под сериозен въпрос стабилността на традиционния пазар на труда. CEO на компаниите в България и по света са изправени пред сериозно предизвикателство при бюджетирането, тъй като способностите на технологията се учетворяват в рамките на една година, което прави дългосрочното планиране изключително трудно.

"До месеци ще се появят решения на пазара, който действително ще може да му кажеш - ето това и това правя, направи го ти. И приложението ще си напише кода, ще си провери дали работи, ще се свърже към системите, които са необходими, ще си направи интеграциите и ще изпълнява задачите. И когато това нещо го види човек и го усети, то изглежда много, много различно от всичко, което сме имали до момента."

В геополитически план се очертава ясен разрив между Европа и останалия свят. Докато ЕС въвежда смислени, но забавящи развитието регулации, САЩ и Китай премахват бариерите, за да запазят своето икономическо и военно технологично превъзходство, коментира Петров.

Експоненциалният растеж през 2026 г. се подхранва и от факта, че AI вече се използва за подобряване на самия AI, което ускорява цикъла на иновации до нива, непосилни за човешкия капацитет. Въпреки че голяма част от опитите за внедряване на AI са завършвали с неуспех поради липса на опит, днес икономическият натиск за оптимизация на ресурсите прави приемането на технологията неизбежно.

Отвъд икономическите параметри, 2026 г. поставя обществото пред непознати етични предизвикателства, свързани с емоционалното развитие, коментира Петров.

Масовото навлизане на персонализирани дигитални партньори създава силни връзки между хората и машините. Тези модели са проектирани да засилват само позитивните аспекти на общуването, което води до бърза привързаност и потенциално изкривяване на човешките отношения. Липсата на време за дългосрочни психологически изследвания означава, че човечеството влиза в този социален експеримент в движение, без да познава пълните последици за бъдещите поколения.







Статистика: