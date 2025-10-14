ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Ползите от АМ "Рила" ще бъдат повече, отколкото разходите за изграждането й
Автор: Емануела Вилизарова 22:19 / 14.10.2025Коментари (1)3728
©
Направените досега анализи показват, че ползите от изграждането на АМ "Рила“ ще бъдат повече, отколкото разходите за нейното изграждане. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев пред участниците в XVIII Национална конференция за транспортната инфраструктура на България и 3-ти Регионален конгрес на Международната пътна федерация (International Road Association – IRF) за Европа и Централна Азия в София. АПИ е член на международната организация от началото на 2017 г.

Инж. Вълчев заяви, че се работи усилено за осигуряване на транспортната свързаност по основните транспортни коридори и като пример посочи подготовката на проекта за изграждане на АМ "Рила“, която ще осъществява връзката между магистралите "Хемус“, "Тракия“, "Струма“ и посредством трасето на направлението Гюешево – Дупница и с граничния пункт с Република Северна Македония при Гюешево, е изготвен проект за оценка на въздействието върху пътната безопасност и анализ разходи – ползи. С реализирането на проекта освен, че ще се улесни пътуването по направлението от Гърция към Пловдив, без да се преминава през София, но и ще се облекчи пътуването между София и Пазарджик, тъй като направлението ще може при нужда да се използва и като второ автомагистрално трасе и ще разтовари трафика по АМ "Тракия“ в участъка от София до Пазарджик.

Освен по подготовката на АМ "Рила“, която е по трасето на Коридор № 8, Агенцията работи усилено и за проектната обезпеченост на още един голям инфраструктурен проект – АМ "Черно море“. Подготовката й е на етап изготвянето на оценка за въздействието върху околната среда. Следващата стъпка е изработването на подборен устройствен план и довършване на разработвания идеен проект. Според инж. Вълчев най-голямото предизвикателство при реализирането на този проект ще бъде преминаването през Белославския канал и затова се търсят различни инженерни решения – дали с вантов мост или чрез съоръжение с потактово избутване. Планирано е и модернизиране на връзките с Турция от Бургас към Малко Търново и с Румъния през Варна и Добрич до румънската граница чрез изграждане на скоростни трасета, съобщава АПИ.

Инж. Вълчев запозна участниците във форума и с проектите, които в момента се реализират – проектите за АМ "Русе – Велико Търново“, която се очаква до три ( тук годините по принцип са 4 ) години да бъде готова в участъка от Русе до Бяла. Напредва и строителството на пътя Видин – Ботевград, като се работи и по подготовката на идеен проект за ново скоростно трасе с тунел под "Петрохан“.







Трасетата са ясни, но проблемът е, че управниците хем се чудят, как по-добре да опоскат проектите, хем как да ги продадат на концесия. Ей тука ги сърби там, където на гърба му свършва приличието.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

