ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Ниските данъци в България правят нетното възнаграждение все по-сравнимо с това в страни като Гърция, Португалия или Малта
Общото между завръщащите се е усещането, че "навън вече не е както преди“. За много хора Западна Европа не отговаря на очакванията, с които са заминали – нито като стандарт на живот, нито като сигурност и перспектива. На този фон България започва да изглежда по-конкурентна, особено по отношение на кариера.
Пазарът на труда у нас вече предлага реални възможности за развитие – най-вече във финансите, индустрията и сектора на бързооборотните стоки. Разликата в доходите също постепенно се свива. Макар заплатите в България да остават по-ниски, ниските данъци правят нетното възнаграждение все по-сравнимо с това в страни като Гърция, Португалия или Малта.
Наред с икономическите причини стоят и чисто човешки фактори – носталгията, близостта до семейството и желанието хората да се върнат там, откъдето са тръгнали. При по-младите решението се улеснява от по-малкия финансов риск, докато при по-възрастните водеща роля играе емоционалната връзка с България.
Много от завръщащите се споделят и за приятни изненади – по-добри социални пакети, относителна сигурност в големите градове и по-достъпен здравен сектор в сравнение с този в редица западни държави. Това обаче не означава идеализация – проблеми като инфраструктура, бюрокрация и електронно управление остават нерешени.
Българският бизнес като цяло приема добре тези кадри. Очакванията са, че те идват с изградени трудови навици, езикови умения и по-широк професионален хоризонт. Около 90% търсят работа като наети служители, а приблизително 10% преместват или развиват собствен бизнес, обикновено стъпвайки на натрупан опит и контакти от чужбина.
Паралелно с това продължава и вносът на работници от трети страни – основно за нискоквалифицирани и тежки позиции. Според Първанов това не е заплаха за българската заетост, тъй като става дума за различни сегменти на пазара на труда, а България рядко е крайна дестинация за тези работници.
Процесът не е еднопосочен и не решава всички структурни проблеми. Но посоката е различна от познатата – България все по-често се възприема не само като място, от което се заминава, а и като място, към което си струва да се върнеш.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес е Бабинден по стар стил
08:06 / 21.01.2026
Жълт код за опасно време
08:05 / 21.01.2026
Първата задача пред Йотова е да започне консултации за избор на н...
22:39 / 20.01.2026
Кацарчев: Пределните цени са работещи във фармацията, но масовите...
21:47 / 20.01.2026
Председателят на КС: Едва след произнасянето на магистратите офиц...
23:18 / 20.01.2026
Стартовата учителска заплата се увеличава
21:16 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Много сняг се очаква в Южна България и Предбалкана
08:02 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS