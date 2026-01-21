ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Ниските данъци в България правят нетното възнаграждение все по-сравнимо с това в страни като Гърция, Португалия или Малта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:49Коментари (0)954
©
След дълги години, в които темата за емиграцията доминираше публичния разговор, през последните две години се очертава по-тиха, но устойчива промяна – все повече българи в активна трудова възраст се завръщат от чужбина. Експертът Георги К. Първанов сподели в подкаста на Money.bg, че това вече не е изолиран процес, а ясно разпознаваема тенденция, която може да достигне пик през 2026 г.

Общото между завръщащите се е усещането, че "навън вече не е както преди“. За много хора Западна Европа не отговаря на очакванията, с които са заминали – нито като стандарт на живот, нито като сигурност и перспектива. На този фон България започва да изглежда по-конкурентна, особено по отношение на кариера.

Пазарът на труда у нас вече предлага реални възможности за развитие – най-вече във финансите, индустрията и сектора на бързооборотните стоки. Разликата в доходите също постепенно се свива. Макар заплатите в България да остават по-ниски, ниските данъци правят нетното възнаграждение все по-сравнимо с това в страни като Гърция, Португалия или Малта.

Наред с икономическите причини стоят и чисто човешки фактори – носталгията, близостта до семейството и желанието хората да се върнат там, откъдето са тръгнали. При по-младите решението се улеснява от по-малкия финансов риск, докато при по-възрастните водеща роля играе емоционалната връзка с България.

Много от завръщащите се споделят и за приятни изненади – по-добри социални пакети, относителна сигурност в големите градове и по-достъпен здравен сектор в сравнение с този в редица западни държави. Това обаче не означава идеализация – проблеми като инфраструктура, бюрокрация и електронно управление остават нерешени.

Българският бизнес като цяло приема добре тези кадри. Очакванията са, че те идват с изградени трудови навици, езикови умения и по-широк професионален хоризонт. Около 90% търсят работа като наети служители, а приблизително 10% преместват или развиват собствен бизнес, обикновено стъпвайки на натрупан опит и контакти от чужбина.

Паралелно с това продължава и вносът на работници от трети страни – основно за нискоквалифицирани и тежки позиции. Според Първанов това не е заплаха за българската заетост, тъй като става дума за различни сегменти на пазара на труда, а България рядко е крайна дестинация за тези работници.

Процесът не е еднопосочен и не решава всички структурни проблеми. Но посоката е различна от познатата – България все по-често се възприема не само като място, от което се заминава, а и като място, към което си струва да се върнеш.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Днес е Бабинден по стар стил
08:06 / 21.01.2026
Жълт код за опасно време
08:05 / 21.01.2026
Първата задача пред Йотова е да започне консултации за избор на н...
22:39 / 20.01.2026
Кацарчев: Пределните цени са работещи във фармацията, но масовите...
21:47 / 20.01.2026
Председателят на КС: Едва след произнасянето на магистратите офиц...
23:18 / 20.01.2026
Стартовата учителска заплата се увеличава
21:16 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронното записване в детските градини
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Аматьорски футбол
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: