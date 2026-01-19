ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Ако на буркана пише само "мед", това означава, че не е минал през пчелите
Председателят на сдружение "Обединен български пчеларски съюз" инж. Михаил Михайлов алармира пред Bulgaria ON AIR, че проблемите за българския пчелен мед нарастват.
Вносът на мед тревожи българските пчелари и медари
"Ние сме обезпокоени. Години наред се внасят медове от страни извън ЕС. Сега идва от държави от Южна Америка, някои от тях са много големи производители. Това ще бъде допълнителен проблем, зависи колко ще се внася. Остава да се надяваме контролът да бъде на ниво", заяви той.
Притесненията на българските пчелари и производители идват не толкова от количеството, а от качеството на вносния мед, тъй като пристигащият от други държави мед не е поставен под строгите изисквания и контрол, както е в ЕС.
Инж. Михайлов подчерта, че е важно на етикета да четем "пчелен мед", задължително да гледаме държавата на произход и да се види процентното съотношение на меда.
Ако пише само "мед", това означава, че не е минал през пчелите, уточни гостът.
Миналата година сме произвели около 10 хил. тона. Обикновено потребяваме около една трета от количеството, останалото се изнася основно в ЕС, съобщи инж. Михайлов.
"Поради политически и други причини се внасят големи количества мед от Украйна. Внася се и от Китай", посочи още той.
"Фалшив мед няма. Медът се произвежда от медоносните пчели, той е естествен продукт. Няма изкуствен мед. В последните години се разработват все повече апарати и може да се установят процентни промени. Оттам се тиражира мантрата за фалшивия мед. Не може да се говори за фалшив мед, има компрометиране на меда. Някои организации прегърнаха идеята за фалшивия мед, защото имат полза, но с тези страхове отблъскват хората", обясни инж. Михаил Михайлов.
Събеседникът изтъкна, че пчелните семейства измират и този процес продължава.
"Тенденцията е надолу. Основно са болестите по пчелите, другото е пръскането, третирането. И тази година вероятно ще искаме подпомагане по de minimis. Миналата година получихме подпомагане по 8 лв. на пчелно семейство, което е нищожно малко. Винаги искаме повече. От настоящия министър на земеделието сме доволни, знае си работата", коментира председателят на сдружение "Обединен български пчеларски съюз".
Стремим се 10 евро за килограм да бъде пчелният мед в буркан. Има отделни медове, които може да достигнат 15 евро, отбеляза инж. Михайлов.
