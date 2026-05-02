Изваждането на 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие и връщането им в бюджета е правилен ход на служебното правителство, но недостатъчен. Това коментира специално за Plovdiv24.bg финансистът Никола Янков.

Според него възможните бъдещи решения са две:

Първо, ББР да бъде продадена (или през борсата, или на стратегически инвеститор). “Българският банков сектор доста се картелизира и определено има нужда от конкуренция", посочи той. “Това, от което със сигурност няма нужда, е държавна банка-касичка за схеми на хора, близки до властта."

Или второ, тя да бъде трансформирана от банка в мощен гаранционен фонд за малки и средни технологични компании.

“Говоря за такива компании, които се развиват в сектори с висока принадена стойност и експортен потенциал, но не могат да си осигурят сами банково финансиране без гаранция", уточни Янков и добави: “Тази възможност ще даде сериозен смисъл на съществуването ѝ."

Според Никола Янков сегашната дъщерна фирма на ББР – "Национален гаранционен фонд“, няма осезаема роля за стимулиране на инвестициите и осигуряване на капитал за компании от този тип. Чрез създаването на подобен фонд обаче държавата ще може да гарантира инвестиционните кредити на тези дружества, отпуснати от търговски банки, до определен процент от главницата, разбира се.

“Стимулирането на инвестициите от местни компании и ограничаване на директното държавно участие в търговския оборот може да направи богати повече българи. Това се очаква и от българските предприемачи - от хората, които поемат рискове за собствена сметка, създават нови компании и работни места, и плащат заплатите, данъците и осигуровките, с които се издържат всички останали български граждани. И това трябва да се знае", обобщи Янков.