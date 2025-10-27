ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Едно задължение от 50 лева може да стане и 1000 след лихви и допълнителни разноски по ЧСИ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27Коментари (0)351
©
Камарата на частните съдебни изпълнители предлага промяна в законодателството, която да въведе възможност за доброволно събиране на малки комунални задължения. Такава практика вече се прилага успешно в редица страни от Европейския съюз и в някои съседни държави. Предложенията за законодателни промени вече са внесени в Министерството на правосъдието и се анализират от експерти.

България остава сред малкото държави в Европа, където към длъжниците се прилагат единствено принудителни мерки чрез съдебни изпълнители. В страни като Франция, Белгия, Нидерландия, Испания, Литва, Люксембург, Шотландия, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словения и Швейцария комуналните вземания – за ток, вода, телефон и парно – се събират първо по реда на доброволното изпълнение. Съдебният изпълнител там играе ролята на медиатор, а принудителното събиране се прилага само при липса на съгласие.

В Сърбия например едва 5% от задълженията се събират принудително, докато у нас този процент достига 100. Идеята за доброволно събиране на малките задължения стои на вниманието на властите почти шест години.

Пред БНР председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев обясни, че задълженията могат бързо да се усложнят.

"Едно задължение от 50 лв. може да стане и 1000 лв. след начисляване на лихви и допълнителни разноски по ЧСИ“, посочи той.

Според Дичев друг проблем е, че много хора научават за дълговете си чак когато им блокират сметките.

"Много от тях дори не знаят, че имат такова дребно задължение – те биха го погасили. От години поставяме този проблем, защото ние сме накрая на веригата и отнасяме всички негативи от реакцията на хората“, каза той.

В Сърбия този подход се прилага активно и съдебните изпълнители там са преименувани на "обществени съдебни изпълнители“, за да се покаже, че работят в интерес на гражданите. В процедурата съдебният изпълнител и гражданинът са равнопоставени и водят диалог на равен с равен.

Дичев припомни, че предложението за доброволно събиране на малки задължения би било в полза на длъжниците, но въпреки това години наред стои на "трупчета“ в институциите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Парични средства над 10 000 евро се декларират при излизане или в...
10:33 / 27.10.2025
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо ...
09:53 / 27.10.2025
Ивайло Симеонов: "Пакост или лакомство" всъщност е диабет или зат...
09:26 / 27.10.2025
Сиромахов: В моя граждански проект е недопустимо държавата да се ...
09:11 / 27.10.2025
Сиромахов: Истинското купуване на гласове не е в ромските махали,...
09:00 / 27.10.2025
Микробиолог: Опасни бактерии в Пловдив, не гответе и не си мийте ...
08:48 / 27.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
БК Академик Пловдив
Hills of Rock 2026
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: