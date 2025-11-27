© виж галерията Единственият кмет-парамедик в България - Цвятко Луджев, проведе днес демонстрация на оказване на първа помощ с първия спасителен мотор (First Responder) в двора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в село Ивайло (б.р. - намира се на около 45 км от Пловдив).



Събитието се проведе пред ученици и малчугани от детска градина "Веселка“ по покана на ръководствата им.



По време на демонстрацията бе пресъздаден сценарий, в който човек от персонала на училището получава инфаркт и наранява крака си. Кметът на селото пристигна с мотора и демонстрира първоначалната помощ: сърдечен масаж с дефибрилатор, проверка на основни жизнени показатели - дишане, пулс, превръзка на раната, прехвърляне на пострадалия на твърда носилка с термо одеяло и транспортирането му до линейка, която да го отведе в болница. В демонстрацията взеха участие също доброволците Николай Александров, Величко Цеков и Ина Сталева.



Моторът и оборудването му са дарение за жителите на село Ивайло и вече няколко пъти са използвани от кмета-парамедик по предназначение.



Моделът “First Responder" - използването на спасителен мотор, е утвърден в много европейски държави и се използва за бързо достигане до мястото на инцидента преди линейката, особено при сърдечни арести, тежки травми или масивно кървене.



Целта на демонстрацията беше да се покаже, че моторът може да бъде първият реагиращ при спешни ситуации, осигурявайки животоспасяваща помощ още в първите минути. Инициативата популяризира професиите и доброволците, оказващи помощ - парамедик, лекарски асистент, лекар.