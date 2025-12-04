ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Четирикратен шампион на Европа. Двукратен носител на Световната купа. Спортист на Балкани те. Спортист на България за 1982 г. Най-добър щангист в Света за 1982 – 1983 г.
Сребърен медалист от олимпиадата в Москва през 1980 г. Негови са 43 световни и олимпийски рекорда. Постижението му в изхвърлянето от 195,5 кг е записано в книгата на рекордите "Гинес“ и още не е подобрено.
Честит 69-и рожден ден, легендо!
