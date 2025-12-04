Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69

© Благой Благоев е бивш български спортист, състезател по вдигане на тежести. Роден е на 4 декември 1956 г. Три пъти е световен шампион по вдигане на тежести в категория до 90 кг.



Четирикратен шампион на Европа. Двукратен носител на Световната купа. Спортист на Балкани те. Спортист на България за 1982 г. Най-добър щангист в Света за 1982 – 1983 г.



Сребърен медалист от олимпиадата в Москва през 1980 г. Негови са 43 световни и олимпийски рекорда. Постижението му в изхвърлянето от 195,5 кг е записано в книгата на рекордите "Гинес“ и още не е подобрено.



Честит 69-и рожден ден, легендо!