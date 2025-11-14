ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от най-богатите ни бизнесмени днес става на 76
От 1999 г. до 2006 г. е председател на УС на "Кремиковци" АД. Собственик и председател на СД на "Интертръст холдинг“, чрез него в ОЦК, "Интер Пайп“, "Интерлеминд“, "ССФ“, "Аква тур 21“, "Застава ковачница“, "Финтехмаш“, "Интерагро“,“Юрупиън Маринтаим“, "Горубсо Мадан“, "Горубсо Рудозем“, "Стил Комодитис“, "Стил Дистрибушън“, "Интер Еър“, "ТриВижън“ и други.
Състоянието му се оценява на 126 млн. лева. Най-успешната му сделка е придобиването на "Kремиковци“ АД за един долар, и продавайки го 7 години по-късно за над 100 милиона долара. По-късно той заявява, че комбинатът "Кремиковци" не му е бил даден, каквито обвинения има срещу него, а го е спечелил на честен търг.
