Един от най-богатите ни бизнесмени днес става на 76

© Валентин Захариев е роден на 14 ноември 1949 г. в София. Завършил е ХТИ, специалност "Черна металургия". Работил е последователно в чугунолеярния завод в Ихтиман, хладилния завод "Антон Иванов", "Леяркомплект", "Машпроект" и след това в частния бизнес. От юни 1999 г. до август 2005 г. е изпълнителен директор и председател на управителния съвет на "Кремиковци" и мажоритарен собственик на "Финметалс холдинг" - фирмата, която притежава 71% от "Кремиковци". От 1989 г. е в частния сектор – занимава се с търговия на метали.



От 1999 г. до 2006 г. е председател на УС на "Кремиковци" АД. Собственик и председател на СД на "Интертръст холдинг“, чрез него в ОЦК, "Интер Пайп“, "Интерлеминд“, "ССФ“, "Аква тур 21“, "Застава ковачница“, "Финтехмаш“, "Интерагро“,“Юрупиън Маринтаим“, "Горубсо Мадан“, "Горубсо Рудозем“, "Стил Комодитис“, "Стил Дистрибушън“, "Интер Еър“, "ТриВижън“ и други.



Състоянието му се оценява на 126 млн. лева. Най-успешната му сделка е придобиването на "Kремиковци“ АД за един долар, и продавайки го 7 години по-късно за над 100 милиона долара. По-късно той заявява, че комбинатът "Кремиковци" не му е бил даден, каквито обвинения има срещу него, а го е спечелил на честен търг.