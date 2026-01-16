ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама мъже ограбиха инкасо автомобил, липсват над 80 000 евро
Той обяви, че веднага са предприети издривателни действия. След дълго преследване пеша през пресечена блатиста местност в посока село Стамболово служителите на РУ-Ихтиман задържат две лица от мъжки пол", допълни той.
По думите му след задържането им в тях са намерени две касети със сума малко над 80 000 евро. "Извършителите са били с маски и са насочили огнестрелни оръжия срещу охранители от охранителната фирма на инкасо автомобила", каза комисар Ценов.
"След като е започнало преследването от полицейските служители, заподозрените са изхвърлили инкасо касетите в тревистите места, през които са бягали. Служителите на охранителната фирма на инкасото е трябвало да вземат оборота от касите на гарата в Ихтиман. И след което по план инкасо автомобилът е трябвало да зареди банкомати на територията на град Ихтиман", заяви директорът на ОДМВР - София.
Все още няма информация за това дали двамата задържани мъже имат криминално минало.
Комисар Тихомир Ценов допълни, че в село Стамболово е открит автомобил. Към момента обаче не е потвърдено използването му от извършителите на обира.
