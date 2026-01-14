Дребен търговец: Свалих цените, но и това не помага

© Негативна тенденция в търговията се наблюдава от началото на декември 2025 г. – период, в който традиционно се отчитат по-високи разходи заради коледните и новогодишните празници. Вместо очаквания ръст обаче, продажбите намаляват, а за дребните търговци оцеляването става все по-трудно, предава БГНЕС.



Показателен пример за това е богатото софийско село Лозен, където по-голямата част от населението живее с добър стандарт. Въпреки това местен дългогодишен търговец на храни, плодове и зеленчуци , че оборотът му продължава да се свива без видима причина.



"До 13.00 часа почти нищо не съм продал. Миналата година по това време нямаше такъв проблем – търговията вървеше нормално“, разказва търговецът.



В опит да се справи със ситуацията, той дори е свалил цените под себестойността на част от стоката, но и това не е довело до повишаване на продажбите.



На въпрос дали спадът може да се обясни с конкуренцията на големите търговски вериги, търговецът отговаря отрицателно. По думите му те не са нов фактор на пазара. "Те не са от вчера, нали? И преди ги имаше, но продажбите бяха нормални. Сега просто има спад“, казва той.



В момента търговецът залага основно на продажбата на туршии и други консервирани храни, надявайки се така поне частично да подобри финансовото си положение в навечерието на празниците.