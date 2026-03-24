Домашната ракия подлежи на облагане с акциз. Това правило важи, независимо от това къде е произведена ракията, вкл. в т.нар. регистрирани казани, посочват от Националната агенция за приходите.
За първите 30 литра този акциз по Закона за акцизите и данъчните складове е в намален размер.
От приходната агенция съветват клиентите да изискват от съответния казанджия документ за начислен и заплатен акциз.
"Алкохолните напитки подлежат при облагане с акциз при тяхното производство и внос в страната. По смисъла на закона това се нарича освобождаване за потребление“, уточнява Йонко Йотов – главен експерт по приходите в дирекция "Управление на риска“ на НАП.
"Домашната ракия – без значение къде е произведена, трябва да бъде обложена с акциз. Той е намален, когато се касае за първите 30 литра. За ракията трябва да се начислява акциз. Съветваме клиентите да изискват от казанджията документ за начислен и заплатен акциз. Виното е облагаемо с нулев акциз“, добави той в подкаста на НАП, предаде bTV.
