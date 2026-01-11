ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Ангел Кунчев: 90% от болните са с грип AH3N1
Според него "такъв е сезонът“ – от средата на октомври започват респираторните вируси, но когато грипът навлезе е много заразен и преобладава сред болните.
"Засяга повече хора, малко по-интензивна е епидемията, но като протичане – не се потвърдиха твърденията за висока хоспитализация и смъртност. Румънските колеги съобщиха за 10-11 смъртни случая, но смъртни случаи от грип имаме всяка година. В една София ежедневно има по около 10 хил. болни, естествено, че това е голям натиск върху здравната система“, каза Кунчев.
Той коментира, че заради празниците няма реална статистика за болните от грип.
"В края на миналата седмица са изследвани 240 проби – 68 от тях са AH3N1, тотална доминация. Само 6 – COVID и само 4-5 от другия вариант – H1N1 и няколко риновируса. Затова изследването не е необходимо. Симптоми се появяват от 3-4 часа до 1-2 денонощия. Къс инкубационен период и рязко начало – температура и лошо общо състояние. Вие сами разбирате, че сте болни“, посочи Кунчев.
Експертът обясни, че ако лигавицата на гърлото е "преохладена“, тя "по-гостоприемна“. Грипът започва със сухо гърло и дразнене, след което идва кашлицата – суха и лаеща.
"Първо взимаме мерки да не заразим другите хора. Опитът да работите в това състояние е контрапродуктивен. Оставаме си вкъщи, аз не бих направил среща с лекар веднага и да чакам пред кабинета, може да направите консултацията и по телефона. Най-важното е да вземете антивирусно лекарство, то единствено влияе на неговото размножаване и прекратява влизането му в клетката. Всички други за кашлица и температура са симптоматични – само облекчават“, посочи още той.
Кунчев допълни, че ключово е ранното приемане на антивирусния медикамент и ако започне употребата му на първия или втория ден – ефектът е много добър и заразата минава по-бързо. По думите му антибиотик се изписва, ако има усложнения.
По думите му пикът се очаква краят на януари, но очаква още през следващата седмица някои области да достигнат епидемични нива.
Той каза още, че грипната ваканция не спира епидемията, но когато заразата достигне определени нива – вече е късно: "Ако 30% от децата отсъстват, дали ще го затворим училището е все тази, защото учебният процес е провален“.
Относно превантивното приемане на медикаменти, според него е възможно, но само за рисковите групи – хронично болни и възрастни, при които грипът би усложнил общото състояние.
