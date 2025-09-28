ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Доброто съществува: Трогателна история на човечност
Силвия Маринова, автор на публикацията, разказва, че тя и децата й са претърпели пътнотранспортно произшествие. Докато са чакали пристигането на екип на КАТ, непознат човек им е донесъл вода и храна. Жената не споменава името му, което подсказва, че не знае самоличността на човека.
"Искрено искам да благодаря на човека, който ни донесе вода и брусkети. След kamo видя, че с децата сме претърпели ПТП и сме седнали до колата, докато чакаме КАТ. Искрено и сърдечно благодаря на този господин. Днес показахте, че има останали хора със сърце и душа. Нека Господ бъде винаги с вас. Бъдете здрав ... Искрено ви благодаря и ви прегръщам".
Такива моменти ни напомнят, че човечността е жива и често се проявява там, където най-малко очакваме.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Надежда Нейнски: Президентът Радев се опитва се да яхне страховет...
12:27 / 28.09.2025
Ад на АМ "Тракия"
11:39 / 28.09.2025
Данъчните: Oстават 2 работни дни
11:27 / 28.09.2025
Първият българин във Волейболната зала на славата: За нас е плюс,...
10:51 / 28.09.2025
Радомир Чолаков: Напоследък все повече се говори, че КЗК е бухалк...
10:51 / 28.09.2025
Лена Бориславова коментира отсъствието си от Общото събрание на П...
10:50 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Робинята Изаура на 68
12:03 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS