Доброто съществува: Трогателна история на човечност
Автор: Лора Димитрова 14:13Коментари (0)22
©
Доброто е около нас и често се проявява в най-неочаквани моменти. Това беше доказано от един сърдечен коментар във Facebook, в който потребителка благодари на случаен минувач за безвъзмездната помощ.

Силвия Маринова, автор на публикацията, разказва, че тя и децата й са претърпели пътнотранспортно произшествие. Докато са чакали пристигането на екип на КАТ, непознат човек им е донесъл вода и храна. Жената не споменава името му, което подсказва, че не знае самоличността на човека.

"Искрено искам да благодаря на човека, който ни донесе вода и брусkети. След kamo видя, че с децата сме претърпели ПТП и сме седнали до колата, докато чакаме КАТ. Искрено и сърдечно благодаря на този господин. Днес показахте, че има останали хора със сърце и душа. Нека Господ бъде винаги с вас. Бъдете здрав ... Искрено ви благодаря и ви прегръщам".

Такива моменти ни напомнят, че човечността е жива и често се проявява там, където най-малко очакваме.







