Добра новина за двойка редки птици в Родопите
Автор: Теодора Патронова 11:21Коментари (0)173
© Rewilding Rhodopes
Мъжки черен лешояд да намери новa партньорка само няколко месеца след загубата на своята партньорка. Това бързо създаване на нова двойка е изключително важен знак за адаптивността на вида в естествена среда.

Преди да се установят в Източните Родопи, двете птици са били наблюдавани в района на Сакар, където дори са си избрали потенциално гнездово дърво – ясен знак за размножително поведение. В момента новата двойка вече повече от две седмици пребивава в Източните Родопи, където условията изглеждат особено благоприятни, съобщиха от Rewilding Rhodopes.

Сформирането на новата двойка носи надежда за бъдещо гнездене и поколение. Така общият брой на сформираните двойки черни лешояди в района стават пет двойки.

През 2022 г. се постави началото на завръщането на вида в района. В момента на свобода в Родопите са над 24 птици, а още една група черни лешояди се очаква да пристигне тази пролет и да бъде освободена след период на адаптация.

Черният лешояд е една от най-редките птици на Балканите. В България видът е бил широко разпространен в миналото, но преди около 25 години изчезва като гнездящ. През 80-те години в Източните Родопи има данни за няколко двойки, като последната постоянно гнездяща двойка е документирана край язовир Студен кладенец през 1993-та година. В Националния парк "Дадя“ в Гърция се намира последната естествена колония черни лешояди на Балканите. Въпреки че колонията наброява 44 двойки, ограничените й размери и темпове на растеж на популацията означават, че естественото им разселване е малко вероятно.

Дейностите по реинтродукция на вида се осъществяват в рамките на LIFE проект "Завръщането на черните лешояди в Родопите“, който от българска страна се осъществява от Българското дружество за защита на птиците в сътрудничество с Фондация "По-диви Родопи“. Проектът (№ 101148254 — LIFE23-NAT-BG-LIFE Rhodope Vulture) е съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз и Rewilding Europe.







