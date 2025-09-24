Днес е последният ден с летни температури

© Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.



В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 3 до 5 градуса. Облачността ще се увеличи и на места в Западна България и в югоизточните райони ще има валежи, предимно слаби.



В петък и в събота ще бъде ветровито, с умерен, в Източна България и временно силен вятър от изток и североизток. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, но главно през първия ден в западната половина и в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд; на по-малко места ще са валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 19° и 24°, а минималните - между 9° и 14°.



В неделя и през първите два дни от следващата седмица ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, където се повишава вероятността за по-съществени количества. В Източна България валежите ще са на по-малко места и по-малко като количество.



Ще продължи да духа изток-североизточен вятър, предимно умерен. Хладно за края на септември с максимални температури в по-голямата част от страната под 20°, а минимални – предимно между 7° и 12°. Във високата част на Рила и Пирин със застудяването ще завали сняг.