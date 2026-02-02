ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Десетки жалби след тайните видеа в бургаски салони за красота, сред жертвите е и непълнолетна
Предстои да се установи кой е имал достъп до кадрите, кой ги е разпространил и в кои сайтове са публикувани. Ще се търси помощ от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел ограничаване и спиране на достъпа до публикуваните видеофайлове.
Възможно е да има свързаност между двата случая – този със салона в центъра на Бургас и другия в ж.к. "Меден рудник“.
С постановление от днес Районна прокуратура – Бургас е образувала досъдебно производство за това, че в периода от 2024 г. до 1 януари 2026 г. са създавани и разпространявани материали с порнографско съдържание.
Повече вижте в прикаченото видео!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Само една област е без жълт код за 3 февруари
17:18 / 02.02.2026
Отстраниха началника на Софийския затвор заради Брендо
16:50 / 02.02.2026
Множество изстрели са се чули от хижата, в която намериха три тру...
16:07 / 02.02.2026
Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете
15:05 / 02.02.2026
И трите трупа, открити в хижа, са на мъже
14:27 / 02.02.2026
Над 7 милиарда лева все още са в обращение
14:02 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS