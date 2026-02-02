© Burgas24.bg Десетки жалби са подадени от клиентки, които са били заснети голи в салоните за красота в Бургас, съобщиха от ОДМВР – Бургас. Една от тях е непълнолетна. Това каза прокурор Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура – Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.



Предстои да се установи кой е имал достъп до кадрите, кой ги е разпространил и в кои сайтове са публикувани. Ще се търси помощ от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел ограничаване и спиране на достъпа до публикуваните видеофайлове.



Възможно е да има свързаност между двата случая – този със салона в центъра на Бургас и другия в ж.к. "Меден рудник“.



С постановление от днес Районна прокуратура – Бургас е образувала досъдебно производство за това, че в периода от 2024 г. до 1 януари 2026 г. са създавани и разпространявани материали с порнографско съдържание.



Повече вижте в прикаченото видео!



