ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Десетки творци пред фалит заради бавни институции
Автор: ИА Фокус 10:51Коментари (0)423
© NOVA
Книгоиздатели са пред фалит заради бавни институции. И не само те - десетки творци твърдят, че над 100 техни проекта, по които е трябвало да получат средства от Национален фонд "Култура“ по Плана за възстановяване и устойчивост, стоят на изчакване - неизпълнени и несубсидирани. И не е ясно защо. Издатели сигнализираха, че са вложили близо 25 000 евро лични средства, докато чакат държавата да си свърши работата. 

Мая Бочева е автор и книгоиздател, който обяви дарителска кампания, за да не фалира. "Благодаря на хората, които ни подкрепиха и продължават да ни подкрепят, защото това е единственият начин. Ние сме малко издателство, което кандидатства по ПВУ. Искахме да дигитализираме книгата "Защо медът е толкова сладък“, която говори за изчезването на пчелите - една много важна социална тема. Когато казвам "дигитализация“, става въпрос за голяма продукция с много анимации и интеракция, в която участват аниматори, програмисти и хора от сферата на изкуството като цяло. Има и много известни български артисти и музиканти", обясни тя пред NOVA.

По думите ѝ личните средства, с които трябва да участваме в този проект, са 10%. "Дотук сме вложили над 25% от целия проект, а не от междинните отчети. Тоест, на всеки междинен отчет са 10%. Сумата, която очакваме да ни бъде възстановена от междинните отчети, а не от целия проект - е 118 487 лева. Иначе целият ни проект е на обща стойност 260 хиляди лева", посочи тя.

Бочева изтъкна, че парите се бавят от четири месеца, специално по първия ни проект за дигитализация. "Вторият ни проект е за разпространение. Ние представяхме България на най-голямото изложение на книгата в света - във Франкфурт, с щанд. Създаваме много ценен продукт за България, а в същото време сме изправени пред реалната опасност да фалираме", посочи тя.

И беше категорична, че никъде не било записано, че "ние сме длъжни да подсигурим цялата сума и те да ни ги върнат накрая". "Това никъде не го пише. Ние сме усвоили аванси, с които да започнем да работим, и по етап проектът ни да бъде отчитан. В договора ни пише, че в периода на изпълнение имаме право до 90% от исканата сума да ни бъде възстановявана чрез междинните отчети", изтъкна Бочева.

Национален фонд "Култура“ изпрати официална позиция, в която посочва, че "забавянето по над 50% от подадените проекти се дължи на некоректно подадени отчети и липсващи документи - нещо, което самите бенефициенти не са направили както трябва, и заради това се налага някои от тях да бъдат връщани многократно".

Любомира Костова, която работи в  сферата на киното и театъра, обясни, че сумата, която очаква да ѝ бъде  възстановена е от порядъка на 70 хиляди лева. "Иначе проектите в нашия случай са за около 300 хиляди лева. Но има хора и с проекти за по 500 хиляди лева и много повече. Общо сумата на проектите за целия сектор е около 40 милиона лева", подчерта тя.

И беше категорична, че "в други структури има хора - администратори, които работят в пряк контакт с бенефициентите и обясняват, когато си забравил да качиш някой документ". 

"Това, че е забравен един или друг документ, не е проблем. Защото ние сме изпълнили проектите - отишли сме на фестивалите, направили сме продуктите, които е трябвало да направим. Но понеже тази структура управлява големи европейски пари, нормално е те да ни обучат как да комуникираме с тях и да ни дават предписания какво допълнително трябва да доставим", коментира тя позицията на фонда.

И беше категорична, че "проблемът е, че във фонда ни се казва, че работят петима души, а проектите са близо 600". "Как петима души обработват 600 проекта?", попита тя. И допълни: "Има спешна нужда от две неща. Първо - Министерският съвет и Министерството на финансите да изпратят екип, който веднага да започне да действа и да верифицира тези междинни и финални отчети. И второ - всички институции да се задействат и да поискат отсрочка за проектите. В момента срокът е 31 март, а знаем, че има програми, при които срокът е юни. Това трябва да се случи веднага", призова Костова.

От позицията на Национален фонд "Култура“ обаче става ясно, че "с всеки един проект се занимават по деветима души" - от началото до края, за да го прочетат и да проверят дали липсва нещо.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се из...
10:21 / 06.02.2026
Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, ...
10:23 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става...
10:22 / 06.02.2026
България е на четвърто място в ЕС по дял на собственост върху жил...
09:32 / 06.02.2026
Адвокат: След "шоковите" януарски сметки за ток действайте бързо,...
09:15 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Санирането на сградите
Три трупа са открити в хижа
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: