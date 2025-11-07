Дафинкчиев: Стотици хиляди български пенсионери се трудят за 3,5 евро, германците за 14

© Главният редактор на вестник "Пенсионери“ Петьо Дафинкичев заяви в ефира на Евроком, че проектобюджетът за 2026 година предвижда сериозни проблеми в пенсионната система. По думите му минималната пенсия ще бъде 347 евро, докато средната ще достигне 341 евро – разлика, която той определя като абсурдна и социално несправедлива.



"Този бюджет не се обсъжда по направления, тайничко се обсъжда. Има страхотни несправедливости“, коментира Дафинкичев, подчертавайки, че с тези средства един пенсионер трудно може да води нормален живот.



Той обърна внимание и на факта, че 350 000 възрастни българи продължават да работят след пенсиониране, като получават едва 3,5 евро на час. За сравнение – в Германия часовото възнаграждение за такава работа е около 14 евро.



Дафинкичев направи и сравнение с южната ни съседка Гърция, където пенсионерите с месечно възнаграждение от 1160 евро ще получат допълнително още 250 евро. "Сравнението показва ясно къде сме ние“, подчерта главният редактор.