ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Дафинкчиев: Стотици хиляди български пенсионери се трудят за 3,5 евро, германците за 14
"Този бюджет не се обсъжда по направления, тайничко се обсъжда. Има страхотни несправедливости“, коментира Дафинкичев, подчертавайки, че с тези средства един пенсионер трудно може да води нормален живот.
Той обърна внимание и на факта, че 350 000 възрастни българи продължават да работят след пенсиониране, като получават едва 3,5 евро на час. За сравнение – в Германия часовото възнаграждение за такава работа е около 14 евро.
Дафинкичев направи и сравнение с южната ни съседка Гърция, където пенсионерите с месечно възнаграждение от 1160 евро ще получат допълнително още 250 евро. "Сравнението показва ясно къде сме ние“, подчерта главният редактор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Президентът ще посети 61-ва Стрямска бригада
08:31 / 07.11.2025
Изясняват се причините за фаталната катастрофа с мигранти в Бурга...
08:26 / 07.11.2025
Започва изплащането на пенсиите
08:09 / 07.11.2025
Дъжд и облаци ни очакват и в петък
08:09 / 07.11.2025
Шестима загинаха в Бургас след гонка с полицаи
04:19 / 07.11.2025
Катастрофа с пострадали затвори пътя Смолян - Пловдив
22:35 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Почина бизнесменът Теодор Стоев
08:58 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS