ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Д-р Николова: Разгарът на грипната вълна тепърва предстои
"Нормално за сезона е да има по-голяма заболеваемост от респираторни инфекции. Не е само вирусният грип, който се изолира. Има доста пациенти с респираторни оплаквания, но това е обичайно за сезона. При грипа броят на болните обикновено постепенно се покачва и в средата или края на януари вече достига своя пик. В някои случаи и през февруари могат да се регистрират високи нива на заболеваемост. Има накъде да се расте. В момента не се наблюдава нищо необичайно, така че хората не трябва да се притесняват. Грипът е налице, а за тези, които не са ваксинирани, той може да протече по-тежко и понякога с усложнения, но това е всяка година през януари и февруари“, обясни тя.
"Превалирa грип тип А. Пациентите, при които се използват бързи тестове, показват наличието на този тип вирус. Те имат рязко начало, с висока температура. При някои се наблюдават гадене и повръщане, болки в мускулите и ставите, суха и мъчителна кашлица, болезнено гърло, особено при преглъщане, обилни секрети от носа и очите. Това са типичните оплаквания при грипните вируси. В момента не се наблюдава нищо по-различно от стандартните прояви на грипа“, допълни д-р Николова.
"Все още има пациенти, които са положителни за COVID-19. В края на декември при мен имаше десетина проби с положителен резултат. Обикновено единият вирус отстъпва място на другия – после грипът намалява и се увеличават случаите с положителни тестове за COVID. Нашата работа е интересна, защото при нас две еднакви оплаквания могат да дават различни резултати при пациентите“, каза още тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Карадимов: Предварителните апокалиптични прогнози не се сбъднаха
11:16 / 10.01.2026
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа
10:04 / 10.01.2026
Само в един град е измерена отрицателна температура
08:54 / 10.01.2026
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва оказването на...
10:05 / 10.01.2026
БСП избира новото си ръководство
08:31 / 10.01.2026
Внимавайте, когато ви изсипят шепа ресто в магазина
08:55 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS