Цветанов: Борисов доведе ГЕРБ до състояние на ерозия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:58
© БГНЕС
Борисов доведе ГЕРБ до състояние на ерозия, която ще се увеличава. В момента ГЕРБ се крепи на хора, които с нищо не са допринесли за изграждането на партията в реалния живот, каза в интервю пред БНР Цветан Цветанов, бившият най-доверен човек на Бойко Борисов в ГЕРБ и вътрешен министър в първия кабинет на ГЕРБ. 

"Сачева беше кандидат от Хасковския район през 2013 г., работеше срещу Делян Добрев и искаше Борисов да е в затвора. Дончев я направи зам.-министър. А Делян Добрев като основен говорител на ГЕРБ по няколко теми в последните години си спечели доверието на много симпатизанти. И в регионален аспект беше решаващ фактор, защото беше разпознаваем и не губеше връзката с избирателите", каза Цветанов.

Той коментира разрива на Добрев с ГЕРБ, което не е за първи път. 

"Доколкото имам информация, конфликтът между Бойко Борисов и Делян Добрев е назрявал от няколко месеца и в последните 10 дни е бил по-интензивен. Добрев няма да напусне ГЕРБ, но предполагам, че няма да бъде от редиците на кандидатите на ГЕРБ за новия парламент", прогнозира бившият вътрешен министър и основател на партия "Републиканци за България". Разказа, че и преди Добрев си е тръгвал заради конфликт, но той го е защитил от парламентарната трибуна. След това Борисов натиснал Добрев през пиарите си Севда и Никола да подаде ново заявление и така се е върнал в ГЕРБ.

За 9-процентната разлика в социологическото проучване между ГЕРБ и проекта на Радев, Цветанов коментира, че това не е оттласкване на ГЕРБ от ДПС-НН: 

"Няма как Борисов да се оттласне, защото той вкара ГЕРБ в тази спирала на ерозия и трябва да си понесе отговорността заедно с хората, с които управляваха. Досега всеки с различно мнение, излязъл от ГЕРБ, трябваше да бъде омаскарен. Предполагам, че Делян Добрев до изборите няма да предприеме нищо, но с неговото неучастие в изборите е започнал процесът на оттегляне от ГЕРБ и много привърженици ще се оттеглят. И смятам, че този процент на социолозите може да бъде по-голям". 

Бившият приближен на Борисов посочи, че "трябва да се носи отговорност за резултатите от сега". Цветанов посочи, че не е нормално Костадин Ангелов, който не е бил одобряван заради корупционни скандали около Александровска болница, сега да е придобил сила.

"Ангелов, Сачева, Тома Биков нямат нищо общо с ГЕРБ, а и виждате, че един Даниел Митов, добре позициониран във външен план, когато отиде в ГЕРБ и беше водач на листа през 2021 г., за мен това е конформистко поведение, за да получаваш позиции, но когато има колапс в министерството, трупаш негатив за партията", каза още Цветанов. 

Той коментира и случая "Петрохан" и препоръча за изборите да бъдат сменени всички областни директори на МВР.







