|Чудните истории на "малките герои" – недоносените бебета и как от малко под 500 грама израства прекрасно дете
Много от тях са родени с гестационна възраст между 22 и 24 седмица от бременността, която се смята за най-ранната граница на жизнеспособност при недоносените бебета. Тези мъничета обикновено тежат средно малко над половин килограм при раждането. А най-малкото оцеляло бебе е тежало едва около 210 грама – приблизително половината от тази средна стойност, разказват от Фондация "Нашите недоносени деца", цитирани от ФОКУС.
Историите, които ще прочетете могат да ви вдъхнат надежда и утеха, ако вие самите сте родители на преждевременно родено бебе или сте изложени на риск от ранно раждане. Всеки случай е различен, но за щастие медицината продължава да напредва, което дава все по-големи шансове за оцеляване и оптимално развитие дори на най-мъничките недоносени бебета.
Прочетете някои от техните истории тук https://buff.ly/JWIL4iG
