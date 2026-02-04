ИЗПРАТИ НОВИНА
Български фонд за жените: Искаме защита на момичетата и жените в България!
Автор: Десислава Томева 22:32 / 04.02.2026
Български фонд за жените изразява силна тревога и категорично възмущение от сигналите за незаконно заснемане на жени със скрити камери по време на медицински прегледи и козметични процедури! Това написаха от организацията, цитирани от ФОКУС.

По информация от медиите последният известен случай е от гинекологичен кабинет в София, а предишните - от козметични салони в Бургас и Казанлък. В тези случаи жени, включително малолетни и непълнолетни момичета, са били заснети в интимни моменти без знанието им, а видеозаписите са разпространявани в платени сайтове за възрастни. Това е недопустимо нарушение на човешкото достойнство, правото на личен живот, телесната неприкосновеност и на медицинската конфиденциалност. Изразяваме дълбоко съчувствие и солидарност с всички пострадали.

Техните случаи не бива да се разглеждат като изолирани инциденти. Те очертават тревожен модел на системно сексуално и онлайн насилие над жени в България. Превръщането на женската уязвимост в порнографско съдържание с комерсиална цел разкрива мащаба на вредата и сериозните пропуски в превенцията, контрола и институционалната реакция. Показателно е, че паралелно с публично известните случаи продължават да се подават десетки нови сигнали до органите на реда.

Липсата на повдигнати обвинения до момента засилва усещането за безнаказаност и допълнително задълбочава травмата и несигурността на пострадалите. Онлайн насилието има дълготраен и натрупващ се ефект - всяко гледане, споделяне или разпространение на подобни записи представлява нов акт на посегателство. Свидетелство за това е случаят на жена, чието видео е било гледано над 50 000 пъти - мащаб, който ясно показва интензитета на преживяното насилие и публичното унижение. Подобни практики са несъвместими с принципите на демократичната правова държава.

Напомняме, че през 2024 г. беше приета Директивата на Европейския съюз за борба с насилието над жени, която обхваща заснемането и разпространението на интимни изображения и видеа без съгласие, както и кибертормоза и киберпреследването. Въпреки това българското законодателство все още не осигурява пълна и ясна защита срещу всички форми на онлайн насилие.

Настояваме за незабавни и прозрачни действия от институциите: ефективни разследвания, реална наказателна отговорност, премахване на незаконното съдържание и адекватна подкрепа за пострадалите.

Искаме защита на момичетата и жените в България!


