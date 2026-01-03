ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българската банда, извършила най-голямата измама с помощи във Великобритания, ще върне едва 2 млн. паунда от откраднатите 53 млн.
Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов бяха осъдени през 2024 г. на общо 25 години затвор от съда в лондонския квартал Ууд Грийн за участието си в мащабна схема за измами с т.нар. "Универсален кредит“.
С изключение на Гюнеш Али, всички осъдени вече са освободени от затвора и се намират под имиграционна гаранция, като очакват депортиране. Процедурата по извеждането им от страната се бави, тъй като британските власти първо трябва да приключат производствата по конфискация на имущество.
След арестите на обвиняемите прокуратурата е иззела около 1 млн. паунда в брой от техни адреси, но е предприела действия за проследяване и на допълнителни средства, за които се предполага, че са били вложени в имоти и банкови сметки.
Според разследването бандата е подавала хиляди фалшиви искове за социални помощи, използвайки подправени документи и самоличността на реални лица, живеещи в България. Част от тези лица са били съучастници в схемата и са получавали процент от неправомерно изплатените средства.
По данни на прокуратурата реалната сума на нанесените щети е значително по-висока от официално установените 53 млн. паунда. Daily Telegraph цитира и българската полиция, според която престъпната мрежа е генерирала приходи от около 200 млн. паунда годишно.
На съдебното изслушване през декември прокурорът Гарет Мънди е изложил трудностите пред Кралската прокуратура и Министерството на труда и пенсиите при възстановяването на средствата. Той е обяснил, че общата стойност на измамата не може автоматично да бъде приписана на отделните подсъдими.
По думите му обвиняемите често са действали като "агенти“, обработващи искове за трети лица в България, и са получавали само част от изплатените суми. Съгласно британския Закон за приходите от престъпления те не могат да бъдат държани отговорни за средства, които не са получили пряко.
Прокурорът е допълнил, че макар част от парите да са били преведени по банкови сметки, създадени специално за целите на измамата, разследващите не са успели да ги свържат по безспорен начин с конкретните обвиняеми. Така, въпреки че се смята, че те притежават имоти в България и вероятно държат значителни суми в банки и криптовалути, реално възстановимите средства остават ограничени.
