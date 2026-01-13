ИЗПРАТИ НОВИНА
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново кандидатства за социални помощи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56
©
Българката Цветка Тодорова, осъдена за участие в най-голямата социална измама в историята на Великобритания, е била задължена да възстанови всички неправомерно получени средства, след като след излизането си от затвора отново е започнала да получава социални помощи.

Тодорова беше осъдена на три години лишаване от свобода през май 2024 г. за участието си в престъпна схема, чрез която за период от около четири години и половина са били източени над 54 милиона паунда от британската социална система. Групата е подавала хиляди фалшиви заявления за получаване на помощи по линия на Universal Credit.

54-годишната жена вече се е завърнала в дома си в Лондон и е подала заявление за получаване на социални помощи заедно със съпруга си. По нейни думи той получава социални плащания в размер на около 1 300 паунда месечно.

След публикацията на Daily Mail Министерството на труда и пенсиите на Обединеното кралство (Department for Work and Pensions – DWP) е започнало проверка на подадените от Тодорова заявления. Впоследствие институцията е потвърдила, че тя ще бъде задължена да възстанови в пълен размер всички неправомерно получени средства.

Въпреки това, в изявление от дома си в квартал Ерит, Югоизточен Лондон, Тодорова заявява, че няма намерение да връща получените суми.

Тодорова твърди, че жилището, в което живее в Лондон, е под наем, а в България притежава къща с две спални, оценена от обвинението на 90 000 паунда. По думите ѝ британските власти не могат да предявят претенции към този имот.

Тя допълва, че къщата е собственост на двамата съпрузи и че съпругът ѝ няма никакво отношение към воденото срещу нея дело. На въпрос за какво използва имота в България, Тодорова отговаря, че го посещават "за почивка“.

Тодорова потвърждава, че е била официално уведомена от DWP, че правото ѝ на социални помощи подлежи на преразглеждане, преди да бъде взето окончателно решение тя да възстанови получените средства.

Тя заявява, че се намира "под силен стрес“ и че има нужда от средства за лечение на "увредени“ зъби, които ѝ причиняват болка.

В по-ранно интервю Тодорова посочва, че се чувства добре във Великобритания и допълва:

"От 30 декември отново получавам социални помощи. Сумата е около 200 паунда месечно. Нямам право да работя. Съпругът ми получава над 1 000 паунда по линия на Universal Credit – мисля, че около 1 300 паунда – както и допълнителни плащания.“

По данни на изданието, друг член на престъпната група също води спокоен начин на живот след освобождаването си от затвора. Съседи разказват, че тя прекарва времето си в тютюнопушене и разходки, облечена с домашен халат.

Същевременно Тодорова, която по-рано е описвала престоя си в затвора като "почти като ваканция“ и се е хвалила с наличието на фризьорски и маникюрни услуги, сега твърди, че страда от депресия и сериозни здравословни проблеми.

"Съпругът ми е в депресия. Аз също съм в депресия. Получих високо кръвно налягане заради делото. Съпругът ми има и сериозни болки в гърба“, заявява тя.

Очакване на депортация

Всички членове на престъпната група, с изключение на Али, вече са освободени от затвора и се намират под имиграционна гаранция в очакване на депортиране. Депортацията обаче може да бъде осъществена едва след приключване на процедурите по конфискация на имущество.

Трима от участниците — 40-годишната Галина Николова, 28-годишната Патриция Панев и 29-годишният Стоян Стоянов — са получили разпореждане да възстановят общо едва 1 милион паунда.

Цветка Тодорова е отказала възможността да поднесе извинение за извършените престъпления и продължава да настоява, че е невинна, въпреки че се е признала за виновна по повдигнатите обвинения.







