България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16 
Автор: Елиза Дечева 19:13Коментари (1)815
Български и румънски изтребители проведоха успешна тренировка на мисията по охрана на въздушното пространство на двете страни. Това съобщиха от  Българските военновъздушни сили в официалната си страница във Facebook. 

Екипажи на МиГ-29 от 3-та авиационна база в Граф Игнатиево и F-16 на румънските ВВС изпълниха успешно всички процедури за контрол на въздушното пространство при изпълнение на мисията "Air Policing“ в рамките на летателното учение "Blue Bridge 2025“ .

В тренировката се осъществява приемането и предаването на "самолет-нарушител“, пресичащ въздушните граници на двете страни. Тази роля изпълни военнотранспортен самолет C-27 J Spartan от 16-та авиационна база в София, който предизвиква активиране на изтребителите от командния авиационен център.







Aнонимен
преди 4 мин.
0
 
 
Е защо бе нали имаме f 16 не искате нищо руско пък пак упряхте до миговете а цървулчета нещастни
