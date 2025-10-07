ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България се превърна в магнит за турски пенсионери
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:13Коментари (0)307
©
България се утвърждава като нов хъб за турски пенсионери, търсещи повече от просто място за харчене на пенсиите си. През последната година стотици пенсионери от Турция са получили разрешения за пребиваване, а много други са започнали законовия процес по преместване. Възможността стана достъпна за турски граждани в края на 2024 г., и оттогава интересът непрекъснато расте, пише Turkiye today.

Много пенсионери виждат D-визата (б.р. - виза за дългосрочно пребиваване) и последващото пребиваване като врата към Европа, което им позволява свободно пътуване в Шенгенската зона. За тези с деца, които учат или работят в държави от ЕС, българското пребиваване осигурява практичен начин да останат близо до семейството си.

Други са привлечени от престижa и удобството да притежават разрешително за пребиваване, което им позволява да се качат на самолет за друга европейска страна и да влязат, просто показвайки своето разрешително, без да е необходим паспорт.

Пенсионерите трябва да отговарят на две ключови финансови изисквания, за да се квалифицират: месечна пенсия от поне 500 евро (588,26 долара) и спестявания приблизително 6 000 евро.

Процесът започва с кандидатстване за D-виза, която дава законен вход в България. След влизането си, пенсионерите трябва да открият българска банкова сметка, да прехвърлят както пенсията, така и спестяванията си и да осигурят жилище. След като тези изисквания бъдат изпълнени, могат да подадат заявление за разрешение за пребиваване.

След одобрение, кандидатите получават едногодишно разрешение за пребиваване. Важно е да се отбележи, че това разрешение не е постоянно; то трябва да се подновява ежегодно, стига обстоятелствата на пенсионера да остават непроменени. Властите проверяват дали регистрираният адрес на заявителя все още е валиден и дали банковата сметка е активна.

Освен това, пенсионерите се очаква да прекарват поне 183 дни годишно (приблизително шест месеца) или в България, или някъде другаде в Шенгенската зона. Това условие гарантира, че разрешението за пребиваване се използва за действително установяване, а не само като удобство за пътуване.

След пет последователни години на подновяване, пенсионерите могат да кандидатстват за постоянно пребиваване, което им осигурява дългосрочна стабилност и повече права в България и ЕС.

Правни и консултантски фирми в Турция играят ключова роля в подпомагането на пенсионерите през сложните законови процедури. Само за една година някои фирми са помогнали на стотици клиенти да получат разрешения за пребиваване.

Профилът на тези пенсионери е разнообразен: някои търсят по-голяма свобода на пътуване, други планират дългосрочно събиране на семейството в Европа, а по-малка част просто искат да увеличат стойността на пенсиите си в друга държава.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Смяната на валутата от 1 януари няма да промени ценообразуването ...
08:05 / 07.10.2025
Сняг вали в Родопите
08:02 / 07.10.2025
Добрият ден за пенсионерите настъпи
08:03 / 07.10.2025
Опасно време
08:01 / 07.10.2025
Състезател: Той нямаше никаква възможност дори да намали скоростт...
23:06 / 06.10.2025
Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до ча...
21:13 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: