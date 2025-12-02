ЗАРЕЖДАНЕ...
|България има най-евтините цени на цигари в ЕС, близо 40 лева достига кутията в Ирландия
Към 2025 г. Ирландия е страната от ЕС с най-висока цена за кутия цигари – 18,94 евро (приблизително 36 лв.). На второ място е Франция с цена от 14,25 евро за кутия. Данните на Statista показват ясно, че цените се движат основно от размера на данъците, които всяка държава налага върху тютюневите изделия.
На противоположния край на ценовата скала е България. Данните показват, че у нас цената на цигарите остава най-ниската в Европейския съюз – средно 3,69 евро (около 7,20 лева) за кутия.
Цената на цигарите се състои от два основни компонента, които са специфичен акциз за 1000 цигари и адвалорен акциз, изчислен като процент от препоръчителната продажна цена.
Тези два елемента водят до големите разлики в цените между държавите.
Финландия е пример за страна с висока цена на цигарите, където над 70% от крайната цена представлява данък върху тютюна. Това потвърждава тенденцията, че държавите, които налагат по-високи акцизи, имат и по-високи продажни цени.
При сравнение на цените на цигарите и дела на пушачите в европейските държави се наблюдава общ модел: страните с по-високи цени обикновено имат по-нисък процент пушачи. Този модел обаче не е абсолютен, тъй като върху тютюнопушенето влияят и други фактори — култура, доходи, традиции, анти-тютюневи кампании и др.
В Германия най-популярни са марковите цигари, следвани от фино нарязания тютюн за свиване. Средната цена на цигарите в страната се повишава стабилно от десетилетия, като особено рязък ръст е отчетен между 2000 и 2005 г. Развитието на цените е тясно свързано с увеличаването на тютюневия данък.
Тази политика е довела и до значителен спад в консумацията. Докато през 2000 г. в Германия са се пушили средно 382 милиона цигари на ден, през 2024 г. този брой е намалял до 181 милиона цигари на ден — почти двойно по-малко.
