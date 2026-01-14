ЗАРЕЖДАНЕ...
|България е в центъра на черния пазар на цигари в Румъния
Според данни от проучване на компанията "Новъл Рисърч“, делът на черния пазар на цигари в страната е нараснал значително през ноември 2025 г. – с 3 процентни пункта, достигайки 12,6% от общото потребление, спрямо 9,6% през септември. Това е най-високото ниво за последните шест години, отбелязва телевизията.
Средно за цялата 2025 г. незаконната търговия с цигари в Румъния възлиза на 10,6%, при 9% през 2024 г. По данни на изследването това представлява най-големия годишен ръст от 2014 г. насам.
Генералният директор на "Новъл Рисърч“ Мариан Марку, цитиран от агенция Аджерпрес, коментира, че през ноември е отчетено увеличение на нелегалната търговия в почти всички региони на страната.
"Най-същественото нарастване – с над 10 процентни пункта – се наблюдава в западната част на Румъния, която остава най-силно засегнатият регион, с дял на черния пазар от 20,8%“, посочва Марку.
В Букурещ и съседния окръг Илфов делът на незаконните цигари достига 14,6%, като увеличението там е с над 8 процентни пункта, допълва той.
По отношение на произхода на нелегалните тютюневи изделия, България остава водещ източник за черния пазар в Румъния с дял от над 30%, въпреки отчетен спад от 5,1 процентни пункта през ноември. В същото време делът на продуктите, идващи от Република Молдова, се е увеличил с 5,4 процентни пункта, достигайки 23,8%.
За цялата 2025 г. средният годишен дял на нелегалните цигари с произход от България възлиза на 31,4%, което представлява ръст от 10,1 процентни пункта спрямо 2024 г. При продуктите от Молдова този дял е 17,3%, като се отчита спад от 3,7 процентни пункта на годишна база.
